"Трубы изношены на 65%": самарское минэнерго о состоянии коммунальной инфраструктуры

В Самарской области коммунальная инфраструктура изношена на 64,56%. Наибольшие проблемы - с системами водоотведения и водоснабжения, где уровень износа составляет 69,27% и 68,6%, соответственно. Системы теплоснабжения изношены на 55,82%. Такие данные представили в ответ на запрос в министерстве энергетики и ЖКХ.

При этом в регионе остается значительное число бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики - 649. Из них 219 объектов теплоснабжения, 182 - водоснабжения, 215 - водоотведения, 27 - газоснабжения, шесть - электроснабжения.

По данным министерства, в 2025 г. количество бесхозяйных объектов сократилось на 144.

Напомним, ситуация в сфере ЖКХ в Самарской области разбиралась на коллегии региональной прокуратуры в конце ноября 2025 года. По данным ведомства, в области эксплуатируется более 150 тыс. объектов ЖКХ, в замене нуждается почти 70% объектов теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 30% - объектов газоснабжения.

Из-за ненадлежащего технического состояния за 2024-2025 гг. произошло более 2 тыс. аварий.