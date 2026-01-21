"Трубы изношены на 65%": самарское минэнерго о состоянии коммунальной инфраструктуры

В Самарской области коммунальная инфраструктура изношена на 64,56%. Наибольшие проблемы - с системами водоотведения и водоснабжения, где уровень износа составляет 69,27% и 68,6%, соответственно. Системы теплоснабжения изношены на 55,82%. Такие данные представили в ответ на запрос в министерстве энергетики и ЖКХ.
При этом в регионе остается значительное число бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики - 649. Из них 219 объектов теплоснабжения, 182 - водоснабжения, 215 - водоотведения, 27 - газоснабжения, шесть - электроснабжения.
По данным министерства, в 2025 г. количество бесхозяйных объектов сократилось на 144.
Напомним, ситуация в сфере ЖКХ в Самарской области разбиралась на коллегии региональной прокуратуры в конце ноября 2025 года. По данным ведомства, в области эксплуатируется более 150 тыс. объектов ЖКХ, в замене нуждается почти 70% объектов теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 30% - объектов газоснабжения.
Из-за ненадлежащего технического состояния за 2024-2025 гг. произошло более 2 тыс. аварий.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?