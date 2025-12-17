Олег Комаров: "Проблема бездомных животных должна решаться цивилизованно"

Известный общественный деятель, экс-депутат Олег Комаров в ноябре 2025 года буквально ворвался в телеграм со своим каналом и за несколько недель опередил по количеству подписчиков многих политиков, чиновников и депутатов. В интервью "Волга Ньюс" он рассказал, почему он выступает против инициатив депутата Госдумы Нины Останиной, как решить "собачий вопрос" без эвтаназии и почему Самарской области нужна "кадровая революция" в сфере ЖКХ и благоустройства.

— Олег Игоревич, в последнее время вы ведете активную общественную деятельность не только в родной Самаре, но и комментируете повестку Поволжья и всей страны. С чем связана такая активность?

— Проблемы у нас общие. Что в Поволжье, что в Самаре люди хотят чистых улиц, прозрачных тарифов ЖКХ и безопасности. Но вместо решений мы часто видим имитацию бурной деятельности. Я государственник, поддерживаю курс президента на суверенитет и развитие страны. Но я вижу, как на местах, а иногда и в Госдуме, этот курс саботируют. Когда вместо кропотливой работы нам предлагают простые, но кровавые решения. Я молчать не буду.

— Вы имеете в виду недавние инициативы депутата Нины Останиной касательно бездомных животных? Ваша критика в её адрес прозвучала довольно резко.

— Она прозвучала справедливо. Давайте говорить прямо: то, что предлагает Останина и ряд её коллег из КПРФ — это попытка прикрыть управленческую импотенцию жестокостью. Она призывает к эвтаназии, пугает людей собаками, стравливает общество. Но у нас есть Федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными". Это закон Путина, который сказал: Россия — гуманная страна. Критикуя закон, Останина фактически атакует федеральный центр. Зачем? Чтобы заработать дешевую популярность?

В Самарской области тоже есть эта проблема. Но убивать животных — это тупик. Это удар по психике наших детей и распил бюджета. Ведь на убийство и утилизацию тоже нужны деньги, и немалые.

— Люди боятся. Стаи собак на улицах — это реальность. Что вы предлагаете взамен?

— Я предлагаю план, основанный на экономике и здравом смысле, а не на эмоциях.

Во-первых, борьба с ложью. Хватит списывать все на агрессивных псов. Нужен жесткий реестр инцидентов. Покусала собака? Давайте разбираться: чья она? Часто это хозяйские псы на самовыгуле. А виноват, по мнению депутатов, приютский бобик?

Во-вторых, прозрачность. Каждый отлов, каждая стерилизация должны фиксироваться на видео. Нет видео — нет оплаты из бюджета. В Самаре, как и везде, на этом рынке крутятся огромные серые деньги. Чиновники годами "осваивали" бюджеты, а собак не стерилизовали. Вот где корень зла, а не в законе о гуманном обращении.

— Вы выдвигали идею о государственно-частном партнерстве в этой сфере. Как это применимо к Самаре?

— Самарский регион — экономически мощный, здесь сильный бизнес. Модель простая: государство дает землю и коммуникации, дает налоговые льготы. А приют строит и обслуживает частник или НКО. Государство — плохой менеджер, у МУПов всегда все дорого и долго. Дайте нормальные условия зоозащитникам и социально ответственному бизнесу — они сделают все в два раза дешевле и качественнее. Более того, я настаиваю: директорами приютов должны быть зоозащитники, избираемые по конкурсу. Люди, которые болеют душой за дело, не будут воровать корм у щенков. А назначенный "сверху" чиновник будет.

— То есть вы считаете, что гражданское общество готово брать на себя такую ответственность?

— Абсолютно. Посмотрите на волонтеров, которые помогают фронту, собирают гуманитарку. У нас потрясающие люди. Им просто не надо мешать. Позиция Останиной — это позиция "запретить и уничтожить". Моя позиция — "организовать и проконтролировать". Власть должна быть сильной. Сильная власть строит приюты и наводит порядок. Слабая — ищет виноватых среди беззащитных.

— Если отойти от темы животных. Какие еще болевые точки вы видите в Самарской области, где нужен такой подход?

— ЖКХ и тарифы. Это "черная дыра" всего Поволжья. Я вижу, что тарифы часто необоснованны.

Инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций не выполняются, сети ветшают, а плата растет. Здесь тоже нужен аудит и жесткая рука общественности. Самара — богатый регион, донор. Люди здесь должны жить достойно. Моя задача как общественника — подсвечивать эти проблемы, предлагать решения и добиваться, чтобы местные элиты работали на людей, а не на свой карман.

— Каков ваш прогноз на ближайшее время? Удастся ли отстоять гуманный вектор развития?

— Я уверен, что здравый смысл победит. Президент четко обозначил: мы сохраняем человеческий облик и традиционные ценности. Милосердие — это наша традиционная ценность. А живодерство — нет.

Мы будем бороться с фейками, будем предлагать экономические расчеты и поддерживать тех чиновников, которые готовы работать честно. Самарская область может стать пилотным регионом, где проблема бездомных животных будет решена цивилизованно. Я готов делиться опытом и наработками с руководством региона.