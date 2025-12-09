Около 2 тысяч ТО ВД(К)ГО будет проведено до конца года специалистами "Газпром газораспределение Самара"

"Газпром газораспределение Самара" информирует о завершающих в текущем году работах по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования у 2080 абонентов.

ТО ВД(К)ГО проводятся в соответствии с графиками, размещенными на официальном сайте компании, а также в целях безопасного, бесперебойного газоснабжения и предотвращение аварийных ситуаций. Подробная информация о конкретной дате и адресах предстоящих проверок доступна в специальном разделе https://63gaz.ru/customers/individual/maintenance-schedules/, а также на объявлениях, заблаговременно размещенных в местах общего доступа, в том числе на информационных стендах многоквартирных домов.

Обращаем внимание: допуск сотрудника газовой компании к проверяемому оборудованию — обязанность собственника жилого помещения. Недопуск, как и отсутствие заключенного договора на техническое обслуживание, влекут штрафные санкции вплоть до ограничения газоснабжения.

Потребителям, которые заключили договор, но по разным причинам пропустили визит слесаря для проведения ТО ВДГО/ВКГО, направляются заказные письма о необходимости в недельный срок связаться с компанией и выбрать подходящую дату и время для выезда специалиста. Двукратный недопуск слесаря является основанием для приостановления подачи газа и обращения в Государственную жилищную инспекцию.

Напомним, абоненты "Газпром газораспределение Самара" могут самостоятельно спланировать визит специалиста. Сообщить удобную дату проведения ТО ВДГО/ВКГО можно:

— на электронный адрес info@63gaz.ru

— оставив заявку в специальном разделе официального сайта https://63gaz.ru/customers/individual/vdgo/datemessage/

— обратившись лично в Единый клиентский центр

— по телефону клиентского центра ГРО 8 (917) 101-39-41