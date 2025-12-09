16+
ЖКХ и благоустройство Общество

Наведение порядка в Кинеле: работу активизировали после прямой линии губернатора

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во время прямой линии, которую провел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 5 декабря, прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО по адресу Спортивная, 12д в пос. Усть-Кинельский. В тот же день площадку обновили: там установили дополнительный мусоросборник, а изношенные контейнеры заменили на новые.

Фото: администрация Кинеля

После поступившего обращения в прямом эфире губернатор дал поручение главе города Вячеславу Тимошенко лично выехать на место.

Площадка, отметил по итогам выезда руководитель муниципалитета, действительно нуждается в расширении. Летом этого года в рамках большой работы по совершенствованию системы обращения с отходами и модернизации сети контейнерных площадок проводился мониторинг. Он показал адреса, которые нуждаются в обновлении. В Усть-Кинельском таких адресов выявлено пять, и площадка по ул. Спортивной, 12д — в их числе.

"По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в этом году предусмотрены субсидии на ремонт существующих и устройство новых контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, закупку контейнеров и бункеров. Кинель вошел в число муниципалитетов, которые получили существенную, ощутимую и, что немаловажно, своевременную помощь. Благодаря поддержке регионального правительства в городском округе отремонтированы 32 контейнерные площадки и обустроено 12 новых. Начата поставка мусоросборников, которые приобретены в количестве 554 штуки. Такого масштабного обновления в городском округе еще не было. Первые контейнеры, которые начали поступать в город, в плановом порядке распределяются по адресам. В пятницу мы не только установили дополнительный мусоросборник на площадке по улице Спортивная, 12д, но и заменили изношенные на новые", — сообщил глава Кинеля Вячеслав Тимошенко.

В 2025 г. из областного бюджета направили муниципалитетам 595 млн руб. на обновление инфраструктуры накопления твердых коммунальных отходов. Всего в регионе закуплено более 11 тыс. контейнеров, отремонтировано 824 контейнерные площадки и построено 880 новых. Также правительство региона оказало поддержку в ликвидации 21 несанкционированной свалки на территории пяти муниципалитетов.

"В следующем году мы также продолжим эту работу. Задача — увеличивать количество контейнерных площадок, в сельских поселениях уходить от децентрализованного сбора и продолжать настройку взаимодействия между муниципалитетами, ответственными за обслуживание контейнерных площадок, и регоператором, ответственным за вывоз ТКО", — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

