Наведение порядка в Кинеле: работу активизировали после прямой линии губернатора

Во время прямой линии, которую провел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 5 декабря, прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО по адресу Спортивная, 12д в пос. Усть-Кинельский. В тот же день площадку обновили: там установили дополнительный мусоросборник, а изношенные контейнеры заменили на новые.
После поступившего обращения в прямом эфире губернатор дал поручение главе города Вячеславу Тимошенко лично выехать на место.
Площадка, отметил по итогам выезда руководитель муниципалитета, действительно нуждается в расширении. Летом этого года в рамках большой работы по совершенствованию системы обращения с отходами и модернизации сети контейнерных площадок проводился мониторинг. Он показал адреса, которые нуждаются в обновлении. В Усть-Кинельском таких адресов выявлено пять, и площадка по ул. Спортивной, 12д — в их числе.
"По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в этом году предусмотрены субсидии на ремонт существующих и устройство новых контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок, закупку контейнеров и бункеров. Кинель вошел в число муниципалитетов, которые получили существенную, ощутимую и, что немаловажно, своевременную помощь. Благодаря поддержке регионального правительства в городском округе отремонтированы 32 контейнерные площадки и обустроено 12 новых. Начата поставка мусоросборников, которые приобретены в количестве 554 штуки. Такого масштабного обновления в городском округе еще не было. Первые контейнеры, которые начали поступать в город, в плановом порядке распределяются по адресам. В пятницу мы не только установили дополнительный мусоросборник на площадке по улице Спортивная, 12д, но и заменили изношенные на новые", — сообщил глава Кинеля Вячеслав Тимошенко.
В 2025 г. из областного бюджета направили муниципалитетам 595 млн руб. на обновление инфраструктуры накопления твердых коммунальных отходов. Всего в регионе закуплено более 11 тыс. контейнеров, отремонтировано 824 контейнерные площадки и построено 880 новых. Также правительство региона оказало поддержку в ликвидации 21 несанкционированной свалки на территории пяти муниципалитетов.
"В следующем году мы также продолжим эту работу. Задача — увеличивать количество контейнерных площадок, в сельских поселениях уходить от децентрализованного сбора и продолжать настройку взаимодействия между муниципалитетами, ответственными за обслуживание контейнерных площадок, и регоператором, ответственным за вывоз ТКО", — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?