Объем замены лифтового оборудования в Самаре увеличат в 2026 году

В Самаре Фонд капитального ремонта Самарской области завершает работы по замене лифтовых кабин, запланированные на текущий год. Вместе с тем определен перечень многоквартирных домов, где в рамках программы "Государственная поддержка собственников жилья" будут заменены лифтовые кабины в 2026 году.
На сегодняшний день в перечень включены 478 кабин в 183 многоквартирных домах, сообщает мэрия Самары.
"Выстраиваем взаимодействие с Фондом капитального ремонта так, чтобы увеличивать объем работ по капремонту многоквартирных домов в Самаре, в том числе по замене лифтов, отслуживших максимальный срок службы в 25 лет или находящихся в аварийном состоянии. Если в этом году меняем 61 лифтовое оборудование, то в следующем году это количество увеличено сразу в восемь раз. Итоговый адресный перечень формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Эта работа не только для комфорта, но прежде всего для безопасности горожан", — отметил глава города Самары Иван Носков.
В 2025 г. в областной столице Фонд капитального ремонта совместно с администрацией города Самары меняют 61 лифт в 23 многоквартирных домах, на сегодняшний день эта работа выполнена на 80%, к концу года все лифты будут запущены в эксплуатацию. Например, в доме № 7 1985 года постройки в 4 квартале поселка Красная Глинка лифтовое оборудование обновили в 1 и 2 подъезде. Данные лифты отслужили положенный срок и находились в аварийном состоянии. В 6-подъездном доме № 10 в 1 квартале поселка замене подлежали все имеющиеся лифты. Данный 10-этажный дом был введен в эксплуатацию в 1978 году.
Устанавливаемые лифты белорусского производства оснащены частотными преобразователями, регулирующими плавность хода кабины, старта и остановки лифта, а также плавность открытия и закрытия дверей.
"Мы продолжаем наращивать темпы замены лифтового оборудования в городах региона. Только в Самаре в 2026 году запланировали замену 478 кабин в 183 многоквартирных домах в рамках программы "Государственная поддержка собственников жилья". Контракт с подрядной организацией уже заключен. В январе–феврале следующего года подрядная организация приступит к работам. Сейчас фондом капитального ремонта проводятся обязательные процедуры по согласованию замены лифтов с собственниками. Хочу обратить внимание жителей на необходимость предоставить протокол, подтверждающий согласие на замену лифтов, если такой у них запрашивают. Это очень важная процедура, предшествующая замене лифтового оборудования", — сказала врио генерального директора НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" Анна Чижикова.
С перечнем многоквартирных домов, в которых в Самаре и области заменят лифтовое оборудование в 2026 г. в рамках программы "Государственная поддержка собственников жилья", можно ознакомиться по ссылке.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?