Объем замены лифтового оборудования в Самаре увеличат в 2026 году

В Самаре Фонд капитального ремонта Самарской области завершает работы по замене лифтовых кабин, запланированные на текущий год. Вместе с тем определен перечень многоквартирных домов, где в рамках программы "Государственная поддержка собственников жилья" будут заменены лифтовые кабины в 2026 году.

На сегодняшний день в перечень включены 478 кабин в 183 многоквартирных домах, сообщает мэрия Самары.

"Выстраиваем взаимодействие с Фондом капитального ремонта так, чтобы увеличивать объем работ по капремонту многоквартирных домов в Самаре, в том числе по замене лифтов, отслуживших максимальный срок службы в 25 лет или находящихся в аварийном состоянии. Если в этом году меняем 61 лифтовое оборудование, то в следующем году это количество увеличено сразу в восемь раз. Итоговый адресный перечень формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области. Эта работа не только для комфорта, но прежде всего для безопасности горожан", — отметил глава города Самары Иван Носков.

В 2025 г. в областной столице Фонд капитального ремонта совместно с администрацией города Самары меняют 61 лифт в 23 многоквартирных домах, на сегодняшний день эта работа выполнена на 80%, к концу года все лифты будут запущены в эксплуатацию. Например, в доме № 7 1985 года постройки в 4 квартале поселка Красная Глинка лифтовое оборудование обновили в 1 и 2 подъезде. Данные лифты отслужили положенный срок и находились в аварийном состоянии. В 6-подъездном доме № 10 в 1 квартале поселка замене подлежали все имеющиеся лифты. Данный 10-этажный дом был введен в эксплуатацию в 1978 году.

Устанавливаемые лифты белорусского производства оснащены частотными преобразователями, регулирующими плавность хода кабины, старта и остановки лифта, а также плавность открытия и закрытия дверей.

"Мы продолжаем наращивать темпы замены лифтового оборудования в городах региона. Только в Самаре в 2026 году запланировали замену 478 кабин в 183 многоквартирных домах в рамках программы "Государственная поддержка собственников жилья". Контракт с подрядной организацией уже заключен. В январе–феврале следующего года подрядная организация приступит к работам. Сейчас фондом капитального ремонта проводятся обязательные процедуры по согласованию замены лифтов с собственниками. Хочу обратить внимание жителей на необходимость предоставить протокол, подтверждающий согласие на замену лифтов, если такой у них запрашивают. Это очень важная процедура, предшествующая замене лифтового оборудования", — сказала врио генерального директора НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" Анна Чижикова.

С перечнем многоквартирных домов, в которых в Самаре и области заменят лифтовое оборудование в 2026 г. в рамках программы "Государственная поддержка собственников жилья", можно ознакомиться по ссылке.