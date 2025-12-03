16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские поисковики представили выставку ко Дню Неизвестного солдата Вячеслав Федорищев открыл движение по магистрали "Центральная" Объем замены лифтового оборудования в Самаре увеличат в 2026 году Профессии и навыки будущего: около 400 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в Университете Сервиса В Самаре засыплют реку Вонючий Дунай

Общество

Самарские поисковики представили выставку ко Дню Неизвестного солдата

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии Дня Неизвестного солдата 1 и 2 декабря в Окружном доме офицеров прошла выставка от самарских поисковых отрядов. На ней были представлены артефакты, найденные в ходе полевых экспедиций.

Фото: Александра Белова

Посетители выставки смогли подробно узнать о целях и задачах поискового движения России, об основных направлениях работы поискового отряда "Сокол", а также познакомиться с такими проектами как — "Без срока давности", "И потому в веках живут они…". 

Экспозиция включает уникальные артефакты времен Великой Отечественной войны, среди которых — личные вещи красноармейцев, а также фрагменты знаменитого штурмовика Ил-2, обнаруженного и поднятого поисковым отрядом на территории Самарской области.

Также на выставке работала общественная приемная по проекту "Судьба солдата", где каждый желающий мог подать заявление на архивный поиск, чтобы узнать подробности фронтового пути своего родственника, воевавшего в годы Великой Отечественной войны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Фото на сайте

Выставка от самарских поисковых отрядов в ОДО

Выставка от самарских поисковых отрядов в ОДО

В реабилитационном центре "Варрель" помогают детям с нарушением слуха

В реабилитационном центре "Варрель" помогают детям с нарушением слуха

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4