Самарские поисковики представили выставку ко Дню Неизвестного солдата

В преддверии Дня Неизвестного солдата 1 и 2 декабря в Окружном доме офицеров прошла выставка от самарских поисковых отрядов. На ней были представлены артефакты, найденные в ходе полевых экспедиций.

Посетители выставки смогли подробно узнать о целях и задачах поискового движения России, об основных направлениях работы поискового отряда "Сокол", а также познакомиться с такими проектами как — "Без срока давности", "И потому в веках живут они…".

Экспозиция включает уникальные артефакты времен Великой Отечественной войны, среди которых — личные вещи красноармейцев, а также фрагменты знаменитого штурмовика Ил-2, обнаруженного и поднятого поисковым отрядом на территории Самарской области.

Также на выставке работала общественная приемная по проекту "Судьба солдата", где каждый желающий мог подать заявление на архивный поиск, чтобы узнать подробности фронтового пути своего родственника, воевавшего в годы Великой Отечественной войны.