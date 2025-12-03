16+
Профессии и навыки будущего: около 400 слушателей собрала лекция Общества "Знание" в Университете Сервиса Просто и понятно о науке: молодые ученые Самарской области покажут разработки на Science Slam Samara Актер Максим Лагашкин выступит перед школьниками Самарской области Министр промышленности и торговли Самарской области встретился со студентами СамГМУ Самарские школьники - лучшие ученики страны

Образование Общество

Победители третьего сезона "Научной Вселенной" вернулись из экспедиции на космодром Восточный

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
18 победителей третьего сезона научно-просветительского конкурса "Научная Вселенная" вернулись из поездки на космодром Восточный. В путешествие отправились школьники и студенты из Казани, Краснодара, Самары, Иркутска, Королева, Санкт-Петербурга, Перми, Москвы и других городов России.

Фото: предоставлено организаторами конкурса "Научная Вселенная"

Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий. Конкурс направлен на формирование у подрастающего поколения интереса к науке и привлечение талантливой молодежи к сфере исследований и разработок.

В числе победителей — представительница Самарской области  Яна Русских (Самарский государственный технический университет), участвовавшая в треке "Биоэкономика".

Научное путешествие началось с посещения Астрономического центра с возможностью заглянуть под купол телескопа, осмотреть рабочее место наблюдателя и усвоить полученные знания на лекции-квизе.

Экскурсию на космодроме Восточный открыла трансбордерная галерея — высокотехнологичный комплекс, где сосредоточены транспортно-логистические и инженерные процессы по автоматизации всех стадий подготовки ракеты-носителя: от доставки и сборки основных модулей до подготовки к транспортировке на стартовую площадку.

Особое впечатление на ребят произвела мобильная башня обслуживания — уникальная в своем роде конструкция, существующая в единственном экземпляре и разработанная специально для космодрома Восточный. Башня позволяет обеспечить сборку и техническое обслуживание ракеты, а также производить заключительные проверки перед запуском. Экскурсоводы отметили, что именно эта башня стала для них одним из символов высокотехнологичной российской космической инфраструктуры.

"Поездка стала настоящим открытием. Я увидела процессы, которые раньше представляла только в теории, пообщалась с начальником стартового комплекса и оценила, как устроена отрасль изнутри. После экспедиции еще сильнее захотелось связать свою жизнь с наукой и космонавтикой, чем активно сейчас занимаюсь", — поделилась Яна Санталова, победительница трека "Освоение космоса", студентка 4 курса технологического университета им. А. А. Леонова в Королеве.

В рамках поездки на космодром Восточный победители стали участниками научно-просветительского мероприятия, посвященного новым перспективам освоения космоса. Ребята узнали не только об особенностях запуска космических кораблей, но и о перспективах межпланетных перелетов — плазменных двигателях, разрабатываемых Госкорпорацией "Росатом".

"Конкурс объединяет смелые идеи и инженерное мышление молодых исследователей, давая им возможность погрузиться в современные научные вызовы и технологии будущего. Поездка на космодром Восточный и знакомство с плазменными двигателями для ребят — это не просто знания, а шаг к развитию новых технологий, которые изменят не только космос, но и энергетику и транспорт на Земле, снижая экологическую нагрузку", — отметил Николай Климов, директор по науке и стратегии — директор отделения научного института "Росатома" в Троицке.

В ходе мероприятия начальник стартового комплекса "Ангара" Олег Баронецкий рассказал ребятам об особенностях строения и запуска ракет-носителей "Ангара".

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

