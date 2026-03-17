Сбер поддержит все 24 предмета Всероссийской олимпиады школьников

Сбер второй год подряд поддержит заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников — самого масштабного и старейшего интеллектуального соревнования для школьников в России, продолжая системную работу с талантливой молодёжью по всей стране.

В прошлом году Сбер впервые выступил партнёром всех предметов ВсОШ. Олимпиада объединила более 9 тыс. участников из 84 регионов России, а также гостей из Абхазии и Китая; победителями стали 724 школьника.

В этом году Сбер продолжит поддержку заключительных этапов по каждому из 24 направлений олимпиады. В рамках финалов по информатике, математике и экономике компания интегрируется в программу: для участников организуют лекции и встречи с экспертами, а также экскурсии в офис компании. Финал по информатике впервые пройдёт по четырём профилям: "Искусственный интеллект", "Информационная безопасность", "Робототехника" и "Программирование". Награждение победителей и призёров по профилям "Искусственный интеллект" и "Информационная безопасность" состоится в офисе Сбера.

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнерств Сбера:

"Олимпиада всегда про умение думать там, где нет готового решения, искать подход, когда алгоритм неочевиден, и разбираться в задаче с нуля. Для нас это особенно близко, потому что именно так устроена работа над технологиями. Поэтому участие в ВсОШ — шанс показать ребятам среду, где их способность мыслить, а не воспроизводить шаблоны, действительно востребована, а знания превращаются в инструмент для создания продуктов, которыми пользуются миллионы людей".

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

