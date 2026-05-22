16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Т2 и MANGO OFFICE создадут решение для повышения эффективности бизнес-коммуникаций "ИИ-инженер" разгружает техподдержку Билайна по всей стране Эксперт ИТ-холдинга Т1: Главная архитектурная ловушка — "вшивать" ИИ напрямую в существующие системы Т2 создаст безопасную инфраструктуру для обмена данными Авито приглашает на программу стажировки для начинающих аналитиков

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 и MANGO OFFICE создадут решение для повышения эффективности бизнес-коммуникаций

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, и разработчик цифровых продуктов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE запустят совместный продукт, который консолидирует мобильную связь, виртуальную АТС, корпоративный мессенджер и ВКС-сервис в единую платформу. Решение поможет компаниям выстроить более управляемую, прозрачную и кост-эффективную систему взаимодействия с клиентами и внутри команд. Соответствующее соглашение компании подписали на ЦИПР-2026.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Партнерство направлено на создание доступного инструмента для малого и среднего бизнеса. Он поможет выстроить полноценную систему коммуникаций с клиентами без необходимости формировать отдельный штат специалистов и нести дополнительные операционные затраты. Использование мобильной связи Т2 в составе решения оптимизирует расходы на телефонию, а виртуальная АТС от MANGO OFFICE обеспечит централизованное управление обращениями.

Все входящие звонки поступают на общий номер компании — виртуальная АТС их обрабатывает и задает гибкие сценарии маршрутизации. В зависимости от настроек системы обращение может быть автоматически направлено в нужный отдел или на свободного оператора, что позволяет не терять запросы и равномерно распределять нагрузку внутри команды. Сотрудники при этом не привязаны к рабочему месту: они могут принимать звонки с мобильных устройств, сохраняя доступ ко всем функциям корпоративной телефонии.

Решение предлагает расширенные инструменты аналитики и интеграции с CRM. Это позволяет бизнесу в режиме реального времени отслеживать эффективность работы сотрудников, контролировать качество обработки обращений и выявлять слабые места в коммуникационных процессах. Платформа также включает корпоративный мессенджер и ВКС-сервис, что дает возможность командам оперативно взаимодействовать в любом формате.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Тенденция на рынке такова, что комплексных и, самое главное, доступных решений для малого и среднего бизнеса по-прежнему немного. Поэтому в этом проекте мы фокусируемся не только на снижении издержек бизнеса и создании удобной системы корпоративных коммуникаций, но и на качестве клиентского сопровождения. Для пользователей кобрендового решения мы предоставляем эксклюзивный сервис: в него войдет выделенная линия поддержки, которая позволит быстрее решать технические вопросы в рамках единого сервиса. Наша задача — гарантировать, чтобы инструменты коммуникации не превращались в сложную и дорогую инфраструктуру, а оставались понятным, гибким решением, которое закрывает ключевые задачи бизнеса и вместе с этим не перегружает команду и бюджет".

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

"Это сотрудничество закрывает сразу две задачи наших клиентов: позволяет быстро запустить корпоративную телефонию без дополнительных затрат и получить единую платформу для внутренних и внешних коммуникаций через звонки, мессенджер и видеовстречи с широкими возможностями аналитики и автоматизации. Сегодня унифицированные коммуникации — это уже базовый инструмент, который ускоряет работу команд, упрощает процессы и повышает эффективность взаимодействия с клиентами".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31