Т2 и MANGO OFFICE создадут решение для повышения эффективности бизнес-коммуникаций

T2, российский оператор мобильной связи, и разработчик цифровых продуктов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE запустят совместный продукт, который консолидирует мобильную связь, виртуальную АТС, корпоративный мессенджер и ВКС-сервис в единую платформу. Решение поможет компаниям выстроить более управляемую, прозрачную и кост-эффективную систему взаимодействия с клиентами и внутри команд. Соответствующее соглашение компании подписали на ЦИПР-2026.

Партнерство направлено на создание доступного инструмента для малого и среднего бизнеса. Он поможет выстроить полноценную систему коммуникаций с клиентами без необходимости формировать отдельный штат специалистов и нести дополнительные операционные затраты. Использование мобильной связи Т2 в составе решения оптимизирует расходы на телефонию, а виртуальная АТС от MANGO OFFICE обеспечит централизованное управление обращениями.

Все входящие звонки поступают на общий номер компании — виртуальная АТС их обрабатывает и задает гибкие сценарии маршрутизации. В зависимости от настроек системы обращение может быть автоматически направлено в нужный отдел или на свободного оператора, что позволяет не терять запросы и равномерно распределять нагрузку внутри команды. Сотрудники при этом не привязаны к рабочему месту: они могут принимать звонки с мобильных устройств, сохраняя доступ ко всем функциям корпоративной телефонии.

Решение предлагает расширенные инструменты аналитики и интеграции с CRM. Это позволяет бизнесу в режиме реального времени отслеживать эффективность работы сотрудников, контролировать качество обработки обращений и выявлять слабые места в коммуникационных процессах. Платформа также включает корпоративный мессенджер и ВКС-сервис, что дает возможность командам оперативно взаимодействовать в любом формате.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

"Тенденция на рынке такова, что комплексных и, самое главное, доступных решений для малого и среднего бизнеса по-прежнему немного. Поэтому в этом проекте мы фокусируемся не только на снижении издержек бизнеса и создании удобной системы корпоративных коммуникаций, но и на качестве клиентского сопровождения. Для пользователей кобрендового решения мы предоставляем эксклюзивный сервис: в него войдет выделенная линия поддержки, которая позволит быстрее решать технические вопросы в рамках единого сервиса. Наша задача — гарантировать, чтобы инструменты коммуникации не превращались в сложную и дорогую инфраструктуру, а оставались понятным, гибким решением, которое закрывает ключевые задачи бизнеса и вместе с этим не перегружает команду и бюджет".

Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE:

"Это сотрудничество закрывает сразу две задачи наших клиентов: позволяет быстро запустить корпоративную телефонию без дополнительных затрат и получить единую платформу для внутренних и внешних коммуникаций через звонки, мессенджер и видеовстречи с широкими возможностями аналитики и автоматизации. Сегодня унифицированные коммуникации — это уже базовый инструмент, который ускоряет работу команд, упрощает процессы и повышает эффективность взаимодействия с клиентами".