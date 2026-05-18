16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито: 34% жителей ПФО рассматривают покупку отечественного авто в 2026 году Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской Лаймовое лето с ОТП Банк и Яндекс Go: скидка 50% на аренду самокатов Авито Авто: эксперты рассказали о планах выхода новых машин и брендов КНР на рынок РФ На 134 дорогах Самары изменят схему движения: список

Транспорт Транспорт и связь

Авито: 34% жителей ПФО рассматривают покупку отечественного авто в 2026 году

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

34% проживающих в Приволжском федеральном округе рассматривают покупку отечественного автомобиля в этом году: 8% опрошенных ориентированы исключительно на российские модели, еще 26% рассматривают в том числе и иномарки. В опросе Авито Авто и Авито Рекламы приняли участие 10 тыс. россиян старше 18 лет.

Среди потенциальных покупателей отечественных марок или тех, кто приобрел автомобиль в течение последних трех лет, наиболее востребованной остается LADA — ее выбирают более половины (54%) респондентов. Далее следуют Solaris (22%) и "Москвич" (10%). Еще 8% опрошенных заявили о готовности рассмотреть автомобили марки Volga, несмотря на то, что официальный старт продаж запланирован только на лето 2026 года.

Чаще всего среди отечественных автомобилей респонденты в первую очередь рассматривают седаны (26%) и кроссоверы или внедорожники (24%). В числе других предпочтений универсалы (16%), лифтбеки и хэтчбеки (9%). Минивены и пикапы предпочитают 5% и 4% респондентов соответственно. При этом 15% опрошенных пока не определились с типом автомобиля.

Средний бюджет на покупку автомобиля составляет около 2 млн рублей.

Отечественные марки, которые респонденты готовы рассмотреть к покупке или приобрели в течение последних трех лет

Марка

Доля респондентов, %

LADA

54%

Solaris

22%

"Москвич"

10%

Volga

8%

TENET

8%

Sollers

8%

Evolute

5%

XCITE

5%

"При выборе в пользу отечественного автомобиля москвичи в первую очередь ориентируются на рациональные преимущества: стоимость и простоту обслуживания (52%), доступную цену (48%), а также наличие запчастей без задержек (35%). Это свидетельствует о том, что интерес к ним во многом обусловлен прагматичными соображениями и стремлением снизить совокупные издержки владения автомобилем. Кроме того, за последние годы на рынке появились новые российские и локализованные бренды, включая Solaris, TENET и XCITE, а запуск автомобилей Volga запланирован на лето — к этим моделям водители активно присматриваются и изучают их преимущество", — комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

Наиболее высокий интерес к отечественным автомобилям проявляют молодые люди в возрасте 18-24 лет. В этой группе доля тех, кто рассматривает покупку только российских машин, достигает 12% — почти вдвое выше среднего показателя по выборке. В других возрастных группах показатели распределяются следующим образом: 25-34 лет — 8%, 35-44 лет — 6%, 45-54 лет — 5%, 55-64 лет — 7%, 65 лет и старше — 4%. С точки зрения гендерного распределения мужчины несколько чаще рассматривают покупку отечественных автомобилей, чем женщины: 35% против 29% соответственно.

Покупатели отечественных автомобилей чаще всего планируют искать и покупать машину на сайтах с объявлениями: этот вариант назвали 49% респондентов. Почти столько же выбирают официальные дилерские центры (48%), ещё 31% — специализированные автомобильные сайты. Реже опрошенные рассматривают авторынки (20%), покупку у частного продавца (19%) и обращение к автоброкеру (6%).

Более половины респондентов (54%) узнают о продаже отечественных автомобилей из рекламы на сайтах с объявлениями, 44% — через рекомендации друзей, коллег и родственников, 31% — из рекламы в поисковых системах.

Откуда вы обычно узнаёте о предложениях по продаже автомобилей?

Канал

Доля респондентов, %

Реклама на сайтах с объявлениями

54%

Рекомендации друзей, коллег, родственников

44%

Реклама в поисковых системах

31%

Реклама в соцсетях

24%

Реклама на ТВ

17%

Наружная реклама

12%

e-mail рассылки

4%

"Более половины жителей ПФО узнают о продаже отечественных автомобилей из рекламы на сайтах с объявлениями. Это показывает, что в автомобильной категории реклама работает как источник покупок, а не просто охватов Авито помогает брендам и дилерам показывать рекламу аудитории, которая уже интересуется покупкой автомобиля, и, как следствие, оптимально использовать маркетинговый бюджет", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31