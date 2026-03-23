В Самаре отменили капремонт трамваев из-за долгов ТТУ

Мэрия Самары планирует отменить финансирование капитального ремонта трамваев. Связано это с долгами за услуги ЖКХ, которые накопило муниципальное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление".

В Самарской области до 2030 года планируется отремонтировать 18 трамвайных вагонов Департамент транспорта Самары разработал проект постановления, предполагающий изменения в муниципальную программу "Развитие городского пассажирского транспорта" на 2026-2030 годы. В частности, программу планируется дополнить несколькими пунктами, в числе которых - ремонт трамвайных вагонов.

"ТТУ имеет задолженность на общую сумму 150,26 млн рублей, в том числе 83,3 млн — по налогам и сборам, 60,48 млн — за электроэнергию, 6,48 млн — за теплоэнергию. Неоплата повлечет негативные финансовые последствия для предприятия в виде применения штрафных санкций, а также риски ограничения подачи на предприятие электроэнергии и теплоэнергии, что может повлечь сбои в транспортном обслуживании", — говорится в проекте постановлении мэрии.

На оплату долгов ТТУ власти перенаправят 150 млн рублей, которые планировалось выделить предприятию на капремонт трамваев. Проводить такие работы в 2026 году не будут.

В качестве обоснования чиновники отметили значительное обновление подвижного состава ТТУ в 2025–2026 годах. На линию вывели более 50 новых вагонов.