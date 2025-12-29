16+
Общество

В Самарской области до 2030 года планируют отремонтировать 18 трамвайных вагонов

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Департамент транспорта Самары разработал проект постановления, предполагающий изменения в муниципальную программу "Развитие городского пассажирского транспорта" на 2026–2030 годы. В частности, программу планируется дополнить несколькими пунктами, в числе которых — ремонт трамвайных вагонов.

Общее количество вагонов, попадающих под капитальный ремонт, составит 18 единиц. Кроме того, в программу добавили план по ремонту трамвайных путей (в 2026 г. предполагается отремонтировать 1820 погонных метров). Протяженность трамвайных линий,  прошедших капитальный ремонт, в 2026 г. должна составить 5014 погонных метров.

Общий объем финансирования программы до 2030 года — 38,9 млрд рублей. Из этой суммы 8,6 млрд планируется потратить уже в следующем году.

Напомним, в ноябре 2024 г. на линию выпустили три отремонтированных трамвая "Татра Т3". Это вагоны, эксплуатация которых началась в 70-х годах прошлого столетия. От них остались только тележки — их отремонтировали. Все остальное — корпус, "начинка", салонное оборудование, — обновили. Отремонтированные трамваи оснастили системами кондиционирования и видеонаблюдения. В салоне установили мягкие сиденья и оборудовали места для инвалидов. По данным ТТУ, капремонт одного трамвая на тот период обходился примерно в 46 млн рублей. Для сравнения, новый стоит 70-80 млн рублей.

В декабре 2025 г. руководитель департамента транспорта Владимир Чичев заявлял, что в самарском ТТУ сохраняется проблема сильной изношенности подвижного состава.

"Большая часть трамваев, ежедневно выходящих на маршруты, произведена в период с 1978–1990 гг., а троллейбусов — в 1990-е годы. Выработали свой ресурс и подлежат замене 257 из 345 трамвайных вагонов и 153 из 175 троллейбусов", — отмечал глава департамента.

Владимир Чичев напомнил, что губернатор утвердил стратегию социально-экономического развития, которой предусмотрены мероприятия по обновлению парка "ТТУ". В 2025 году на линию вышли три трехсекционных трамвая "Витязь М" и 40 "Львят". В 2026 году ожидается поставка еще 31 вагона. Также рассматривается вопрос закупки троллейбусов.

