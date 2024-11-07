16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре выпустили на линию отремонтированные трамваи "Татра" В Самаре проходит научный форум, посвященный актуальным проблемам телекоммуникаций В Самаре проходит VII Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии" Роспотребнадзор предупредил о сливочном масле с предприятия-призрака Изменилось расписание экскурсий на гору Стрельная

Общество

В Самаре выпустили на линию отремонтированные трамваи "Татра"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 177
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самара получила три отремонтированных трамваев "Татра Т3". Их уже задействовали в перевозках. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

По словам заместителя директора МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Валерия Бобкова, речь идет вагонах, эксплуатация которых началась в 70-х годах прошлого столетия. От них остались только тележки — их отремонтировали. Все остальное — корпус, "начинка", салонное оборудование, — современное.

Отремонтированные трамваи выглядят как новые. Их оснастили системами кондиционирования и видеонаблюдения. В салоне установили мягкие сиденья и оборудовали места для инвалидов.

Обновленные трамваи протестировали инвалиды-колясочники. Они сделали несколько замечаний, которые МП пообещало учесть при составлении техзадания для ремонта старых вагонов.

По данным ТТУ, капремонт одного трамвая обходится примерно в 46 млн рублей. Для сравнения, новый стоит 70-80 млн рублей.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Александр Калинов 25 октября 2024 12:51 Михаил Захаров, "ЭкоСтройРесурс": "Передаем новому регоператору отлаженный механизм"

если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1