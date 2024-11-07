В Самаре выпустили на линию отремонтированные трамваи "Татра"

Самара получила три отремонтированных трамваев "Татра Т3". Их уже задействовали в перевозках. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам заместителя директора МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Валерия Бобкова, речь идет вагонах, эксплуатация которых началась в 70-х годах прошлого столетия. От них остались только тележки — их отремонтировали. Все остальное — корпус, "начинка", салонное оборудование, — современное.

Отремонтированные трамваи выглядят как новые. Их оснастили системами кондиционирования и видеонаблюдения. В салоне установили мягкие сиденья и оборудовали места для инвалидов.

Обновленные трамваи протестировали инвалиды-колясочники. Они сделали несколько замечаний, которые МП пообещало учесть при составлении техзадания для ремонта старых вагонов.

По данным ТТУ, капремонт одного трамвая обходится примерно в 46 млн рублей. Для сравнения, новый стоит 70-80 млн рублей.