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Дорожное строительство Транспорт и связь

На Ново-Садовой заменят еще один участок трамвайных путей

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика для проведения капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовой. Работы планируется провести на участке от Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода им. Тарасова.

"Стоимость контракта составляет 153,17 млн рублей. Подрядчику предстоит заменить трамвайные рельсы. Также в проекте предусмотрено устройство дренажа и ремонт переездов на местах пересечений путей с дорогами", — указано в документах закупки.

Подвести итоги торгов планируют в середине октября. На выполнение работ у подрядчика будет 60 календарных дней с момента заключения договора.

Ранее по заказу ТТУ провели ремонт трамвайных путей на участке Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до проспекта Кирова. Работы заняли четыре месяца. Всё это время движение трамваев по Ново-Садовой не осуществлялось.

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