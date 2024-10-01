На Ново-Садовой заменят еще один участок трамвайных путей

Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика для проведения капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовой. Работы планируется провести на участке от Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода им. Тарасова.

"Стоимость контракта составляет 153,17 млн рублей. Подрядчику предстоит заменить трамвайные рельсы. Также в проекте предусмотрено устройство дренажа и ремонт переездов на местах пересечений путей с дорогами", — указано в документах закупки.

Подвести итоги торгов планируют в середине октября. На выполнение работ у подрядчика будет 60 календарных дней с момента заключения договора.

Ранее по заказу ТТУ провели ремонт трамвайных путей на участке Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до проспекта Кирова. Работы заняли четыре месяца. Всё это время движение трамваев по Ново-Садовой не осуществлялось.