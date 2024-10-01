На Ново-Садовой заменят еще один участок трамвайных путей

Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика для проведения капитального ремонта трамвайных путей по ул. Ново-Садовой. Работы планируется провести на участке от Ново-Вокзальной до разворотного кольца около завода им. Тарасова.
"Стоимость контракта составляет 153,17 млн рублей. Подрядчику предстоит заменить трамвайные рельсы. Также в проекте предусмотрено устройство дренажа и ремонт переездов на местах пересечений путей с дорогами", — указано в документах закупки.
Подвести итоги торгов планируют в середине октября. На выполнение работ у подрядчика будет 60 календарных дней с момента заключения договора.
Ранее по заказу ТТУ провели ремонт трамвайных путей на участке Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до проспекта Кирова. Работы заняли четыре месяца. Всё это время движение трамваев по Ново-Садовой не осуществлялось.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.