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Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор АО СК "Волжский град" Сергей Натальчук прокомментировал ситуацию с переносом сроков ремонта трамвайных путей в Самаре. По его словам, проблема с поставками материалов давно решена, а ход работ тормозит поздний заход заказчика в экспертизу с откорректированным проектом.

Фото: предоставлено АО СК "Волжский град"

"В проекте изначально были ошибки. В частности, по желанию заказчика необходимо было увеличить количество железобетонных шпал, заменить прописанную в проекте марку рельс, так как проектная марка рельса в настоящий момент не производится, а следовательно поменялась конструкция стрелочных переводов, чтобы она соответствовала плану проектной трассы", — объяснил Сергей Натальчук.

Фактически отторгованный проект был откорректирован проектной организацией по техническому заданию заказчика еще в начале мая, но по непонятным причинам до сих пор не получено положительное заключение. Соответственно, подрядчик вынужден производить работы, не имея заключения экспертизы, и не имеет возможности подписывать акты выполненных работ.

АО СК "Волжский град" по контракту с МП "ТТУ" проводит капремонт трамвайных путей на участке улицы Ново-Садовой между Ново-Вокзальной и проспектом Кирова. Работы стартовали в конце апреля. Из-за этого пришлось закрыть движение трамваев на Ново-Садовой.

Завершить все работы на объекте планировали 30 июня. Однако этого не случилось. Департамент транспорта Самары объяснил это несвоевременной поставкой материалов подрядной организацией — "Волжским градом". По словам Сергея Натальчука, сейчас проблем с этим нет.

По его словам, рельсы заказали на заводе "ЕВРАЗ", но в марте предприятие прислало письмо, что сможет сделать поставку только в четвертом квартале 2024 года:

"В качестве альтернативы предложили приобрести железнодорожные рельсы. "ТТУ" это не согласовало — руководство решило, что нужно найти другого поставщика. Мы объяснили, что в России есть только еще один производитель — челябинский завод "Мечел". Когда "ЕВРАЗ" вернул деньги и отказался выполнять заказ в определенные по договору сроки в связи с внезапно поступившими заказами для спец операций, мы сразу же заказали рельсы у "Мечела". Привезли рельсы в первой декаде июля. Сейчас они уже находятся на площадке".

Директор подрядной организации отметил, что еще одной причиной задержки стал проведение работ по устройству дренажа.

"Вообще по контракту мы должны были приступить к капремонту 15 апреля. "ТТУ" смог закрыть движение трамваев только 29 апреля. Также контрактом не были обозначены условия по работе на ремонтируемой трассе сторонних организаций, которые осуществляли работы по устройству дренажа, сдерживая выполнение работ, включенных в наш контракт. То есть, когда мы разобрали старые рельсы, нас попросили остановиться для выполнения работ по устройству дренажа и прокладки труб между путей на нашем участке сторонней организацией. Так мы были вынуждены частично остановить выполнение работ, входящих непосредственно в наш контракт. В июне работы сторонней организацией были завершены, и мы продолжили выполнение работ, входящих в наш контракт", — пояснил Сергей Натальчук.

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