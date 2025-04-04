Власти хотят заблокировать строительство высотного ЖК на окраине Самары

Министерство градостроительной политики Самарской области озвучило позицию по проекту ООО "СЗ "Вира-Плюс", которое запланировало возведение высотного жилого комплекса в в столице регионе. Произошло это во время заседания городской комиссии по застройке и землепользованию.
Напомним, компания Зульфии Халлиуловой хочет построит ЖК в 11-м квартале поселка Мехзавод. Участок площадью 10,1 тыс. кв. метров располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони". Посмотрите карту.
Сначала "Вира-Плюс" просила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов, и общественное обсуждение по этому вопросу прошло в ее пользу. Затем на суд горожан вынесли вопрос о масштабах освоения площадки. "Вира-Плюс" попросила согласовать максимальный процент застройки в границах земельного участка — 85%. Во время общественных обсуждений поступила масса отрицательных отзывов, в том числе структура, выполняющая гособоронзаказ для Министерства обороны РФ. В итоге мэрия отказала компании в согласовании.
В конце февраля "Вира-Плюс" вновь вынесла вопрос на общественные обсуждения. Только на этот раз просила согласовать максимальный процент застройки на уровне 75%. Однако местные жители вновь выступили против. Среди претензий — допнагрузка на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, отсутствие парковочных мест.
В итоге на заседании комиссии по застройке и землепользовани министерство градполитики рекомендовало отказать ООО "СЗ "Вира-Плюс" в отклонении от предельных параметров застройки.
"Данный проект необходимо скорректировать в сторону уменьшения процента площади застройки", — заявили в ведомстве.
Отметим, что в рамках градостроительной реформы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, именно региональные власти будут принимать решение о согласовании отклонений. У мэрии Самары эти полномочия забрали.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!