Власти хотят заблокировать строительство высотного ЖК на окраине Самары

Министерство градостроительной политики Самарской области озвучило позицию по проекту ООО "СЗ "Вира-Плюс", которое запланировало возведение высотного жилого комплекса в в столице регионе. Произошло это во время заседания городской комиссии по застройке и землепользованию.

Напомним, компания Зульфии Халлиуловой хочет построит ЖК в 11-м квартале поселка Мехзавод. Участок площадью 10,1 тыс. кв. метров располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом располагаются жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони". Посмотрите карту.

Сначала "Вира-Плюс" просила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов, и общественное обсуждение по этому вопросу прошло в ее пользу. Затем на суд горожан вынесли вопрос о масштабах освоения площадки. "Вира-Плюс" попросила согласовать максимальный процент застройки в границах земельного участка — 85%. Во время общественных обсуждений поступила масса отрицательных отзывов, в том числе структура, выполняющая гособоронзаказ для Министерства обороны РФ. В итоге мэрия отказала компании в согласовании.

В конце февраля "Вира-Плюс" вновь вынесла вопрос на общественные обсуждения. Только на этот раз просила согласовать максимальный процент застройки на уровне 75%. Однако местные жители вновь выступили против. Среди претензий — допнагрузка на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, отсутствие парковочных мест.

В итоге на заседании комиссии по застройке и землепользовани министерство градполитики рекомендовало отказать ООО "СЗ "Вира-Плюс" в отклонении от предельных параметров застройки.

"Данный проект необходимо скорректировать в сторону уменьшения процента площади застройки", — заявили в ведомстве.