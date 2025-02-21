Застройку 11 квартала Мехзавода вынесли на повторные слушания

В Самаре вынесли на повторное общественное обсуждение застройку участка в 11-м квартале поселка Мехзавод, в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной.

Напомним, первые слушания прошли в ноябре прошлого года. Тогда ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой просила согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и разрешить возведение на участке многоэтажных жилых домов с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 85%.

Тогда поступило много отрицательных мнений. Большинство противников проекта отметили, что в результате строительства нового ЖК увеличится нагрузка на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, а также на инженерные сети, и без того сильно изношенные. Некоторые горожане вспомнили, что когда-то на этом пустыре был детский сад, и предложили построить там такой же объект либо спортивный, например, бассейн. Были предложения и по организации парковой зоны.

Также в числе противников проекта оказалось АО "1253 Центральная ремонтная база радиолокационного вооружения", входящей в состав интегрированной структуры акционерного общества "Концерн военно-космической обороны "Алмаз - Антей".

"В настоящее время в связи с проведением специальной военной операции для исполнения государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны РФ концерн рассматривает вопрос о возобновлении производственной деятельности АО "1253 ЦРБ РЛВ" и увеличении мощностей. Предприятие осуществляет производственную деятельность на соседнем участке и крайне заинтересовано в безопасном использовании важнейших производственных мощностей на данной промышленной территории. Получение информации о них, в том числе визуальное отслеживание деятельности базы, является информацией ограниченного доступа", - отмечали в компании.

На новые слушания выносятся два пункта. Первый предполагает среднеэтажную застройку, второй - многоэтажную. При этом оба пункта подразумевают максимальную плотность застройки участка в 70%, а не 85%, как было ранее.

Слушания проходят с 15 февраля по 8 марта. Экспозиция проекта будет открыта в департаменте градостроительства с 22 февраля по 1 марта включительно.