Застройку 11 квартала Мехзавода вынесли на повторные слушания

В Самаре вынесли на повторное общественное обсуждение застройку участка в 11-м квартале поселка Мехзавод, в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной.
Напомним, первые слушания прошли в ноябре прошлого года. Тогда ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой просила согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и разрешить возведение на участке многоэтажных жилых домов с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 85%.
Тогда поступило много отрицательных мнений. Большинство противников проекта отметили, что в результате строительства нового ЖК увеличится нагрузка на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, а также на инженерные сети, и без того сильно изношенные. Некоторые горожане вспомнили, что когда-то на этом пустыре был детский сад, и предложили построить там такой же объект либо спортивный, например, бассейн. Были предложения и по организации парковой зоны.
Также в числе противников проекта оказалось АО "1253 Центральная ремонтная база радиолокационного вооружения", входящей в состав интегрированной структуры акционерного общества "Концерн военно-космической обороны "Алмаз - Антей".
"В настоящее время в связи с проведением специальной военной операции для исполнения государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны РФ концерн рассматривает вопрос о возобновлении производственной деятельности АО "1253 ЦРБ РЛВ" и увеличении мощностей. Предприятие осуществляет производственную деятельность на соседнем участке и крайне заинтересовано в безопасном использовании важнейших производственных мощностей на данной промышленной территории. Получение информации о них, в том числе визуальное отслеживание деятельности базы, является информацией ограниченного доступа", - отмечали в компании.
На новые слушания выносятся два пункта. Первый предполагает среднеэтажную застройку, второй - многоэтажную. При этом оба пункта подразумевают максимальную плотность застройки участка в 70%, а не 85%, как было ранее.
Слушания проходят с 15 февраля по 8 марта. Экспозиция проекта будет открыта в департаменте градостроительства с 22 февраля по 1 марта включительно.
Последние комментарии
Самое дешевое и простое строительство нужно добавлять всегда. Мягкие грунты, мелкое заложение. Ни как в Екатеринбурге каком-нибудь. Или в Питере. В Самаре низкая себестоимость, технологическая простота.
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.