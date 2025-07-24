Т2 на первом месте по улучшению скорости мобильного интернета в I–II кварталах 2025 — SpeedTest

T2, российский оператор мобильной связи, за год улучшил скорость мобильного интернета в 1,7 раза и занял первое место в "большой четверке" по темпам прироста. Такой вывод следует из сравнения отчетов SpeedTest за I–II кварталы 2024 и 2025 гг. газетой "Ведомости". Динамика обусловлена увеличением темпов стройки на сети Т2. По итогам первого полугодия 2025 г. число новых базовых станций оператора увеличилось на 16,7% в сравнении с установленными в аналогичном периоде 2024 года, а количество сайтов под размещение оборудования удвоилось.
Т2 заняла первое место среди российских операторов по улучшению скорости мобильного интернета в 2025 году — такой вывод сделала газета "Ведомости" на основе сравнения статистики исследовательской компании SpeedTest за 2024 и 2025 годы. Относительно первого полугодия 2024 года, за I–II кварталы 2025 года Т2 улучшила скорости в 1,7 раза — с 25,59 до 42,82 балла по кумулятивной оценке. Это наиболее высокий зафиксированный рост среди операторов "большой четверки" — плюс 67,3%.
Такая динамика обусловлена масштабными мероприятиями по развитию сети: установкой новых базовых станций, агрегацией несущих, довесами оборудования на уже существующие сайты и рефармингом частот в технологию LTE. Строительство и модернизация базовых станций затрагивают не только крупные города, но и малые населенные пункты, федеральные автодороги и трассы.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..