Строительство ЖК "Сокольи горы" в Самаре заморозили

В Ленинском райсуде рассматривается дело по административному иску ООО специализированный застройщик "Самара Базис" к областному минстрою по оспариванию приказа об отмене разрешения на строительство 11-этажного МКД в пос. Управленческий.
Позиция ответчика заключается в том, что разрешение было издано по ошибке и на земельном участке, принадлежащем ООО, запланирована реконструкция школы № 27.
Истец же настаивает, что в генеральном плане такой объект, как школа, появился недавно — в мае 2022 г., и его местонахождение указано всего лишь в рамках участка, ограниченного несколькими улицами. Никакой привязки именно к застраиваемому участку нет. На их участке есть подземные коммуникации, на которых строительство учебных заведений законодательно запрещено.
Как сообщила суду представитель истца, школа № 27 была построена в 1939 г. и рассчитана на 500 мест. Сейчас в ней обучаются в две смены 783 человека. К тому же им сообщили в департаменте образования, что в этом районе запланировано возведение новой школы на тысячу мест, а реконструкция старой нецелесообразна.
Разрешение на строительство одноподъездного дома было выдано в октябре 2004 г., а уже в декабре отменено. За это время застройщик успел расселись коммуналки в доме, что ранее находился на этом участке, новостройку довести до первого этажа, потратив деньги дольщиков и кредит банка.
На четвертом месяце рассмотрения иска возник вопрос о принадлежности оспариваемого документа к правовым или распорядительным актам, что может изменить судебную процедуру рассмотрения дела.
Следующее заседание назначено на 25 июля.
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Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!