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Строительство Строительство и недвижимость

Строительство ЖК "Сокольи горы" в Самаре заморозили

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ленинском райсуде рассматривается дело по административному иску ООО специализированный застройщик "Самара Базис" к областному минстрою по оспариванию приказа об отмене разрешения на строительство 11-этажного МКД в пос. Управленческий.

Позиция ответчика заключается в том, что разрешение было издано по ошибке и на земельном участке, принадлежащем ООО, запланирована реконструкция школы № 27.

Истец же настаивает, что в генеральном плане такой объект, как школа, появился недавно — в мае 2022 г., и его местонахождение указано всего лишь в рамках участка, ограниченного несколькими улицами. Никакой привязки именно к застраиваемому участку нет. На их участке есть подземные коммуникации, на которых строительство учебных заведений законодательно запрещено.  

Как сообщила суду представитель истца, школа № 27 была построена в 1939 г. и рассчитана на 500 мест. Сейчас в ней обучаются в две смены 783 человека. К тому же им сообщили в департаменте образования, что в этом районе запланировано возведение новой школы на тысячу мест, а реконструкция старой нецелесообразна.

Разрешение на строительство одноподъездного дома было выдано в октябре 2004 г., а уже в декабре отменено. За это время застройщик успел расселись коммуналки в доме, что ранее находился на этом участке, новостройку довести до первого этажа, потратив деньги дольщиков и кредит банка.

На четвертом месяце рассмотрения иска возник вопрос о принадлежности оспариваемого документа к правовым или распорядительным актам, что может изменить судебную процедуру рассмотрения дела.
Следующее заседание назначено на 25 июля.

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