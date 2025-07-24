В ОТП Банке рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

В пресс-службе ОТП Банка перечислили простые меры противодействия мошенникам: не передавать свои персональные данные незнакомым и первым встречным, не отвечать на подозрительные звонки или же сразу класть трубку, если вам звонят не по делу. Не переходить по подозрительным ссылкам, не скачивать ПО, которое вас попросил установить незнакомец.

Просто будьте бдительны, и прежде чем что-то сделать, возьмите паузу, подумайте о ситуации, поговорите с близкими. Злоумышленникам можно так и сказать — я подумаю об этом позднее, или пришлите всю информацию в смс. Злоумышленники могут использовать запрещенные психологические приемы, манипулировать сознанием, поэтому очень важно прекратить взаимодействие с ними как можно быстрее.

Иные меры, которые могут усложнить жизнь преступникам, связаны с усилением защиты мобильного телефона и доступов к разным порталам, например, Госуслугам. Очень важно устанавливать обновления на мобильный телефон сразу по факту их появления, так как они предполагают усиление его защиты. Второй важный момент — использовать биометрию для разблокировки телефона и входа в мобильные приложения — отпечаток пальца подделать почти невозможно, как и обмануть идентификацию по лицу. Также настоятельно рекомендуется двухфакторная аутентификация и сложные пароли, которые подобрать невозможно.

"Если украли телефон, необходимо срочно заблокировать сим-карту и заменить ее на другую. Сделать это можно в салоне связи сотового оператора, процедура займет около 10 минут, понадобится паспорт. Обращаем внимание, что в целях безопасности на вновь выданную сим-карту смс начнут приходить только через 24 часа, звонки при этом и интернет будут работать. Далее по телефону горячей линии банка (можно звонить с любого номера) необходимо заблокировать все карты, чтобы избежать хищения средств.

Затем обязательно (можно с компьютера) войти на портал Госуслуг, изменить пароль к учетной записи и отвязать от нее потерянное устройство (раздел "Настройки и безопасность"). Если же это не получилось и есть подозрение, что аккаунт взломали, необходимо идти в МФЦ и писать заявление на получение нового пароля к личному кабинету. Конечно, нужно обязательно написать заявление в полицию, сделать это можно сразу после предупредительных действий с сим-картой", — добавил Сергей Лапихин, начальник управления банковской безопасности ОТП Банка.