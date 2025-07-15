НОВИКОМ разместил в депозит средства ГФРП Рязанской области

Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) продолжает укреплять партнерство с региональными институтами развития промышленности. В июне на депозитные счета банка были размещены временно свободные средства Государственного фонда развития промышленности Рязанской области. Сделка стала очередным этапом во взаимодействии между банком и Фондом, которое ведется с 2022 года — момента открытия офиса НОВИКОМа в Рязани.
Государственный фонд развития промышленности Рязанской области играет ключевую роль в реализации инструментов государственной поддержки реального сектора экономики на уровне региона. Фонд предоставляет льготное финансирование предприятиям для реализации проектов, направленных на импортозамещение, внедрение новых технологий, цифровизацию и повышение эффективности производства. Основная цель ФРП — развитие промышленности, повышение ее конкурентоспособности и технологичности.
НОВИКОМ выступает проводником финансовых решений для предприятий, ориентированных на технологическое обновление и развитие производственного потенциала. Сотрудничество с региональными фондами развития промышленности — важное направление стратегии банка, направленной на поддержку индустриального роста и формирование устойчивой экономики страны.
"НОВИКОМ, несмотря на сравнительно недавнее присутствие в Рязанской области, уже зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер промышленных предприятий и институтов развития. Мы предлагаем комфортные условия для размещения средств, а также участвуем в поддержке производственных проектов, в том числе через предоставление гарантий для получения льготных займов. Уверена, что наше взаимодействие с Фондом будет и дальше способствовать устойчивому экономическому росту региона", — прокомментировала управляющий офисом НОВИКОМа в Рязани Татьяна Харлина.
Рязанская область сегодня — один из промышленно ориентированных субъектов Центральной России, где устойчиво развиваются машиностроение, химическая и пищевая промышленность, а также производство строительных материалов. Высокая активность региона в сфере промышленной политики была недавно подтверждена и на федеральном уровне. По итогам рейтинга эффективности реализации промышленной политики, представленного Минпромторгом России на выставке ИННОПРОМ-2025, область заняла второе место среди субъектов Центрального федерального округа. Рейтинг формируется на основе 42 показателей по шести ключевым направлениям: от уровня экономического развития и мер поддержки до развития промышленной инфраструктуры и кадрового потенциала.
"Рязанская область показала высокие результаты по каждому направлению. Особую роль в этом сыграли меры поддержки, реализуемые через региональный фонд развития промышленности, и активное участие предприятий в экспортных программах", — отметила Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова.
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