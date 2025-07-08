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ВТБ: рынок рублевых сбережений вырос почти на 7% в первом полугодии

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь — июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%.

По расчетам ВТБ, за первое полугодие 2025 г. российские вкладчики заработали 4 трлн рублей процентного дохода — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики банка прогнозируют, что эта цифра достигнет 9 трлн рублей.

"Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублёвых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором — уже 5%. Вклады — это классика, проверенная временем, и они продолжают опережать инфляцию, гарантируя финансовую безопасность и рост семейного благосостояния", — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране, по оценкам ВТБ, увеличился на 8,7%, превысив 41,4 трлн рублей.

Гид потребителя

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