НОВИКОМ рассказал об инструментах для ВЭД на ИННОПРОМ-2025

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенции финансовых услуг Госкорпорации Ростех) на фоне растущего двустороннего товарооборота и промышленной кооперации между Россией и Индией предлагает широкий спектр инструментов для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Об этом рассказал вице-президент банка Игорь Куржиямский на сессии "Россия — Индия: на пути к 100 млрд товарооборота" в рамках выставки ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге.

Эксперт подчеркнул, что сегодня ключевая задача — настройка финансовой системы для эффективного сопровождения совместных проектов двух стран.

Банк Ростеха предлагает широкий спектр инструментов для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность: от финансирования оборотных средств до гарантий по экспортным контрактам и поддержки импорта промышленной продукции. Для клиентов также доступна платформа-агрегатор альтернативных способов расчетов, позволяющая выбирать оптимальные схемы взаиморасчетов в различных валютах.

"В 2024 году товарооборот между странами достиг рекордных $70 млрд, а к 2030 году планируется увеличение до $100 млрд. Реализация таких амбициозных целей невозможна без надежной финансовой поддержки совместных проектов. Развитие промышленной и технологической кооперации с использованием современных финансовых решений — одно из стратегических направлений работы НОВИКОМа. Уверен, что совместная работа финансовых институтов России и Индии будет способствовать дальнейшему росту торгово-экономического сотрудничества. Это, безусловно, укрепит доверие и повысит прозрачность в международной финансовой системе", — подчеркнул вице-президент НОВИКОМа — директор Департамента развития бизнеса Игорь Куржиямский.

Вице-президент НОВИКОМа отметил, что за счет использование цифровых финансовых активов (ЦФА) можно повысить эффективность внешнеторговых операций. Российская сторона уже рассматривает ЦФА как полноценный инструмент для контроля рисков и защиты инвесторов.

Он также подчеркнул значимость обмена информацией для противодействия финансовым преступлениям, развития программ повышения финансовой грамотности и взаимодействия по вопросам устойчивого развития. Индия — один из лидеров в "зеленой" повестке БРИКС, и синхронизация экологических требований становится важной задачей для промышленного экспорта.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. В этом году ее главной темой стало достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва. В мероприятии принимают участие ведущие компании Госкорпорации Ростех: ОДК, УВЗ, "Швабе", "РТ-Техприемка", "Росэл", КРЭТ, "Высокоточные комплексы" и другие. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.