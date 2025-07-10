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ВТБ: в июне выдачи автокредитов в России выросли на 16%

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам порядка 134 млрд на приобретение новых и подержанных авто. Этот результат на 16% выше итогов мая текущего года, но на 38% меньше, чем в июне 2024 года.

Фото: предоставлено банком ВТБ

В целом по итогам первого полугодия общерыночный объем продаж автокредитов составил около 635 млрд рублей, что на 46% ниже результата за аналогичный период прошлого года.

В Самарской области в июне ВТБ выдал автокредитов на 204 млн рублей.

"В июне мы наблюдали заметный рост выдач автокредитов, что во многом связано с традиционным сезонным увеличением спроса. Поэтому говорить о переломе тенденции на рынке пока не приходится", — прокомментировал советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.

Сам ВТБ в июне провел 9,6 тысяч сделок по покупке авто на 9,2 млрд рублей — это на 9% и по числу, и по объему превышает результат мая. С учетом работы госпрограммы и субсидированных программ производителей основная активность заемщиков продолжает концентрироваться на рынке новых авто: в июне ВТБ выдал на новые машины более 55% кредитов, подавляющее число таких сделок (около 97%) заемщики оформили на китайские и российские бренды. Средний размер кредита составил по итогам июня около 1 млн рублей — как на покупку новых, так и машин с пробегом.

Всего за январь — июнь россияне получили в ВТБ около 59,2 тысячи автокредитов более чем на 56,8 млрд рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи автокредитов в банке существенно снизились.

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