Банк НОВИКОМ предоставит финансирование промышленным предприятиям Нижегородской области

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и Правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2025, которая проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Соглашение направлено на развитие экономики и промышленного потенциала региона, а также на реализацию совместных инициатив в сфере финансовой поддержки предприятий высокотехнологичных отраслей и сектора малого и среднего бизнеса.

Подписи под документом поставили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

"Сотрудничество с банками играет важную роль в развитии региона и действующего бизнеса, создании новых производств. Партнерские отношения с финансовыми организациями помогают привлекать средства для реализации различных проектов, в том числе тех, которые играют ключевую роль в обеспечении технологического развития страны", — отметил Андрей Саносян.

Стороны договорились о сотрудничестве в ряде ключевых направлений. В их числе — предоставление льготного финансирования промышленным предприятиям. Помимо этого, документ предусматривает проведение совместно с Минпромторгом региона расширенных ведомственных встреч с участием представителей промышленности. Среди других направлений сотрудничества — организация консультаций для крупных промышленных предприятий и МСП по вопросам доступа к мерам государственной поддержки.

Стороны подтвердили намерение реализовывать договоренности в рамках утвержденного плана мероприятий, рассчитанного на долгосрочную перспективу.

"Нижегородская область — один из важнейших промышленных центров страны. Недавно регион подтвердил свое высокое второе место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив, уступив только столице. Хочу поздравить Нижегородскую область с этим важным достижением. Уверен, что подписание соглашения между НОВИКОМом и правительством региона станет дополнительным драйвером для развития предприятий, особенно в части импортонезависимых и технологически значимых производств", — отметил заместитель Председателя Правления банка НОВИКОМ Алексей Кузнецов.