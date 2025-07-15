В детском лагере "Надежда" прошел "Марафон памяти"

В детском оздоровительном лагере "Надежда" состоялся "Марафон памяти", организованный участниками "Школы героев" — проекта, инициированного губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской программы "Время героев". Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Юным участникам предстояло пройти три этапа: теоретический, методический и практический. Ребята продемонстрировали знания истории России, разработали сценарии патриотических мероприятий и приняли участие в военно-спортивной игре "Зарница".
Особенностью "Марафона памяти" стало то, что его провели выпускники первых потоков "Школы героев". Ранее они проходили обучение на базе лагеря "Надежда", а теперь вернулись уже в роли наставников.
"Не так давно на базе нашего лагеря проходило их обучение, и нам очень отрадно их сегодня принимать в качестве организаторов данного мероприятия. Мы всегда рады приезду таких гостей и надеемся на дальнейшее сотрудничество", — рассказывает заместитель директора ДОЛ "Надежда" Мария Кожевникова.
Инициаторы проекта подчеркивают, что важно не только рассказывать детям о героях Великой Отечественной войны, но и вовлекать их в активные формы изучения истории.
"Данный проект созрел в моей команде во время посещения учебных заведений. Летом ребята на каникулах, и мы задумались, чем можно их занять. На одном из совещаний губернатор Вячеслав Андреевич отметил, что нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию в детских лагерях, — так и появилась идея марафона", — говорит участник "Школы героев" Максим Меделяев.
Организаторы планируют сделать "Марафон памяти" ежегодным и проводить его на разных территориях, вручая переходящий кубок лучшей команде.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
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