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Общество

Себестоимость проезда в трамваях Самары оценили в 300 рублей

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре есть проблемы с финансирование трамвайных и троллейбусных перевозок. Об этом во вторник, 15 июля, на совещании регионального правительства сообщила первый заместитель главы города Юлия Ашуркова.

"По автобусным перевозкам ситуация более или менее ровная. По трамвайным и троллейбусным перевозкам в рамках транспортной работы идет сильное недофинансирование, — сказала первый вице-мэр. — Если сравнивать экономически обоснованную стоимость проезда в трамвае и того, что компенсируется, то они в разы отличаются. 300 рублей стоит проезд в трамвае, и 70 рублей мы примерно компенсируем".

Для сравнения, сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Самары составляет 40 рублей при оплате наличными, 37 рублей — при оплате транспортной или банковской картой.

По словам Юлии Ашурковой, эта проблема — системная:

"Понятно, что она требует колоссальных финансовых затрат. Поэтому мы систематически за счет муниципального бюджета закрываем это для МП "ТТУ" субсидиями".

Еще одной серьезной статьей расходов в этом направлении является обновление инфраструктуры для трамваев и троллейбусов. Затраты оценили в 27,13 млрд рублей.

Судя по словам главы регионального правительства Михаил Смирнова, финансирование будут запрашивать на федеральном уровне. Также возможен поиск внебюджетных источников. То есть можно ожидать, что власти вернутся к вопросу поиска инвесторов. Последнее подобное предложение мэрия Самары отклонила.

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