Мэрия Самары отказала "Мовисте" в трамвайной концессии

Стали известны результаты переговоров ООО "Мовиста Регионы Самара" и мэрии по вопросу заключения концессионного соглашения на модернизацию трамвайного хозяйства города. Они оказались неутешительными для бизнесменов. Детали "Волга Ньюс" озвучили в департаменте транспорта.

О планах участия в концессии глава города объявила в сентябре прошлого года. Позже стало известно, что на эту идею власти натолкнуло предложение дочерней структуры московской компании "Мовиста Регионы", которая работала по аналогичному сценарию в Екатеринбурге, Перми, Твери, Волгограде, Ярославле, Красноярске и других городах.

Инвестор собирался вложить деньги в обновление трамвайного хозяйства Самары, отремонтировать более 20 км трамвайных путей и поставить для города 45 трехсекционных трамваев. Также предполагалось строительство новой ветки длиной 9,5 км, но от этой идеи компания в итоге отказалась.

На какую прибыль от этой сделки рассчитывала "Мовиста", осталось непонятным. Городская администрация не раскрывала деталей предложенного соглашения. Поэтому у общественности возникли опасения, что трамвайное хозяйство отдадут частнику, и это может привести к удорожанию проезда.

Оба предположения мэрия отвергла и планировала заключить соглашение в конце прошлого года. Но это так и не случилось. Теперь стало известно почему.

"Вопрос концессии рассматривался, была просчитана финансовая модель. По итогам анализа было решено отказаться от этого варианта исходя из экономической целесообразности", — сообщили "Волга Ньюс" в департаменте транспорта.

По словам представителей ведомства, обновлять подвижной состав и трамвайные пути планируется за счет бюджетных средств. Мэрия уже запросила финансирование у регионального минтранса. Также рассматривается вопрос об участии в федеральных проектах по обновлению подвижного состава общественного транспорта, предусматривающих закупку на льготных условиях и (или) с привлечением софинансирования из бюджета РФ.