Мэрия Самары отказала "Мовисте" в трамвайной концессии

Стали известны результаты переговоров ООО "Мовиста Регионы Самара" и мэрии по вопросу заключения концессионного соглашения на модернизацию трамвайного хозяйства города. Они оказались неутешительными для бизнесменов. Детали "Волга Ньюс" озвучили в департаменте транспорта.
О планах участия в концессии глава города объявила в сентябре прошлого года. Позже стало известно, что на эту идею власти натолкнуло предложение дочерней структуры московской компании "Мовиста Регионы", которая работала по аналогичному сценарию в Екатеринбурге, Перми, Твери, Волгограде, Ярославле, Красноярске и других городах.
Инвестор собирался вложить деньги в обновление трамвайного хозяйства Самары, отремонтировать более 20 км трамвайных путей и поставить для города 45 трехсекционных трамваев. Также предполагалось строительство новой ветки длиной 9,5 км, но от этой идеи компания в итоге отказалась.
На какую прибыль от этой сделки рассчитывала "Мовиста", осталось непонятным. Городская администрация не раскрывала деталей предложенного соглашения. Поэтому у общественности возникли опасения, что трамвайное хозяйство отдадут частнику, и это может привести к удорожанию проезда.
Оба предположения мэрия отвергла и планировала заключить соглашение в конце прошлого года. Но это так и не случилось. Теперь стало известно почему.
"Вопрос концессии рассматривался, была просчитана финансовая модель. По итогам анализа было решено отказаться от этого варианта исходя из экономической целесообразности", — сообщили "Волга Ньюс" в департаменте транспорта.
По словам представителей ведомства, обновлять подвижной состав и трамвайные пути планируется за счет бюджетных средств. Мэрия уже запросила финансирование у регионального минтранса. Также рассматривается вопрос об участии в федеральных проектах по обновлению подвижного состава общественного транспорта, предусматривающих закупку на льготных условиях и (или) с привлечением софинансирования из бюджета РФ.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Не все так просто в королевстве(
значит Самарскую область ждет инфляция
ёёё! так дорого!