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Общество

"Мовиста Регионы" предлагает взять в концессию трамвайные линии в Самаре

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Администрация Самары получила предложение от компании "Мовиста Регионы Самара" на обновление трамвайного парка, ремонт и строительство новых трамвайных путей на условиях государственно-частного партнерства. Об этом сообщает "КП-Самара" со ссылкой на мэрию.

© РИА Новости / Игорь Агеенко

"Проектом концессионного соглашения предусматривается реконструкция 20,5 км одиночного пути трамвайных линий, строительство 9,5 км трамвайных путей, реконструкция 1 перекрестка, реконструкция 1 тяговой подстанции и строительство 1 тяговой подстанции, а также приобретение 45 трехсекционных трамвайных вагонов", — пояснили изданию в горадминистрации.

Согласно этому документу, концессионеры обязуются в первый год после подписания соглашения реконструировать 1 км трамвайного пути, причем в однопутном исчислении. Еще один километр (видимо, встречного пути) запланирован на второй год партнерства.

Основного же объема работ из обещанного придется подождать три года. К этому времени наконец должна быть построена новая 9,5-километровая линия, отремонтировано еще 18,5 км путей, реконструирована одна тяговая подстанция и еще одна построена с нуля, а самое главное — в город должны прибыть сразу 45 трехсекционных трамваев особо большой вместимости.

В мэрии подчеркивают, что соглашение не означает передачу управления трамвайным движением в частные руки и перевозки городским электрическим транспортом будут по-прежнему выполняться МП "ТТУ".

Пока чиновники решают, вступать ли в принципе в переговоры с концессионерами.

Компания "Мовиста Регионы" имеет свои дочерние фирмы во многих городах России. Самый известный на сегодня ее проект — построенная на условиях концессии междугородняя трамвайная линия "Екатеринбург — Верхняя Пышма".

Это уже не первая попытка завести концессионеров в трамвайное хозяйство Самары. Подобные планы озвучивались в публичном пространстве еще в 2015 году, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Возникали разговоры о концессиях и позже. Так, пару лет назад свои услуги предлагали группа "Синара — Транспортные машины".

На ресурсах компании "Мовиста Регионы" в интернете указывается, что партнером этой фирмы является производственная компания "Транспортные системы" (ПКТС). Троллейбусы "Адмирал" производства ПКТС уже работают в Самаре на 4-м маршруте. В случае, если будет реализовано соглашение с "Мовиста Регионами", стоит ждать в Самаре трехсекционных трамваев от ПКТС под марками "Варяг" или "Лев".

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