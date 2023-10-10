"Мовиста Регионы" предлагает взять в концессию трамвайные линии в Самаре

Администрация Самары получила предложение от компании "Мовиста Регионы Самара" на обновление трамвайного парка, ремонт и строительство новых трамвайных путей на условиях государственно-частного партнерства. Об этом сообщает "КП-Самара" со ссылкой на мэрию.
"Проектом концессионного соглашения предусматривается реконструкция 20,5 км одиночного пути трамвайных линий, строительство 9,5 км трамвайных путей, реконструкция 1 перекрестка, реконструкция 1 тяговой подстанции и строительство 1 тяговой подстанции, а также приобретение 45 трехсекционных трамвайных вагонов", — пояснили изданию в горадминистрации.
Согласно этому документу, концессионеры обязуются в первый год после подписания соглашения реконструировать 1 км трамвайного пути, причем в однопутном исчислении. Еще один километр (видимо, встречного пути) запланирован на второй год партнерства.
Основного же объема работ из обещанного придется подождать три года. К этому времени наконец должна быть построена новая 9,5-километровая линия, отремонтировано еще 18,5 км путей, реконструирована одна тяговая подстанция и еще одна построена с нуля, а самое главное — в город должны прибыть сразу 45 трехсекционных трамваев особо большой вместимости.
В мэрии подчеркивают, что соглашение не означает передачу управления трамвайным движением в частные руки и перевозки городским электрическим транспортом будут по-прежнему выполняться МП "ТТУ".
Пока чиновники решают, вступать ли в принципе в переговоры с концессионерами.
Компания "Мовиста Регионы" имеет свои дочерние фирмы во многих городах России. Самый известный на сегодня ее проект — построенная на условиях концессии междугородняя трамвайная линия "Екатеринбург — Верхняя Пышма".
Это уже не первая попытка завести концессионеров в трамвайное хозяйство Самары. Подобные планы озвучивались в публичном пространстве еще в 2015 году, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Возникали разговоры о концессиях и позже. Так, пару лет назад свои услуги предлагали группа "Синара — Транспортные машины".
На ресурсах компании "Мовиста Регионы" в интернете указывается, что партнером этой фирмы является производственная компания "Транспортные системы" (ПКТС). Троллейбусы "Адмирал" производства ПКТС уже работают в Самаре на 4-м маршруте. В случае, если будет реализовано соглашение с "Мовиста Регионами", стоит ждать в Самаре трехсекционных трамваев от ПКТС под марками "Варяг" или "Лев".
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!