Служба крови и Самарское отделение Сбербанка пролонгировали соглашение о сотрудничестве

В рамках старта очередного донорского марафона состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития безвозмездного донорства сроком на 10 лет. Это уже второе подписанное соглашение между Службой крови и Самарским отделением Сбера на столь длительный срок — первое было подписано в 2015 году.

Соглашение направлено на развитие институтов социального партнерства, объединение усилий по развитию донорского движения как среди сотрудников компании, так и в регионе в целом, а также поддержку в вопросах обеспечения физического здоровья жителей Самарской области, нуждающихся в переливании донорской крови.

"Сегодня знаковый для всех нас день. Соглашение — логичное продолжение нашей многолетней совместной работы и стратегический шаг в развитии партнерства между бизнесом и здравоохранением. Осознавая жизненную необходимость развития донорства, Сбербанк видит в этом неотъемлемую часть своей корпоративной культуры и социальной ответственности. Искренне считаю, что сегодня мы подписываем не просто соглашение, а подтверждаем наше общее стремление делать добро. Давайте вместе продолжать это важное дело во имя жизни и здоровья жителей Самарской губернии!" — обратилась к участникам встречи с приветственным словом управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

Сотрудничество Службы крови Самарской области со Сбербанком имеет уже солидную историю и впечатляющие результаты. За 13 лет партнерства на площадках компании было организовано более 140 дней донора, в рамках которых сотрудниками совершено более 13500 донаций, а это более 6500 литров крови. Более 4500 сотрудников Сбербанка стали донорами.

"Партнерство со Сбербанком — для нас гораздо больше, чем просто разовые акции. Это стратегический союз бизнеса и здравоохранения, нацеленный на одну из самых важных задач — спасение жизней жителей Самарской области. Мы высоко ценим сотрудников Сбера как мощный и, главное, надежный ресурс донорской помощи. Регулярное участие в корпоративных донорских днях — это реальная гарантия стабильных запасов жизненно необходимых компонентов крови для наших медицинских организаций. Именно в развитии донорства в нашем регионе мы видим уникальную точку единения. Оно стирает условные границы между бизнес-средой и системой здравоохранения, объединяя всех нас одной благородной целью — спасением человеческих жизней", — прокомментировал директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов.

Особые слова благодарности с обеих сторон прозвучали в адрес сотрудников — активных доноров компании, которые из года в год сдают кровь и вносят свой неоценимый вклад в общее дело. В числе награжденных — Аскар Аналиев, сдавший кровь и ее компоненты более 115 раз. В донорство его привела трагическая случайность — он стал свидетелем ДТП, в котором были пострадавшие. Однако с темой донорства он познакомился еще в детстве.

"Мои родители, проживая в небольшом селе Большечерниговского района, всегда, когда со станции приезжала выездная бригада медиков, находили время сдавать кровь. Мама первая в семье заложила традицию помогать людям. В студенческие годы она была волонтёром на различных мероприятиях и также донором. Вот так распорядилась судьба, что в 20 лет я тоже принял решение пойти по стопам родителей. Я мог сдавать чаще, так как перебрался в Самару. Через 6 лет я уже стал Почётным донором России. Придя работать в Сбер, с радостью стал частью донорского движения компании. Теперь сдаю кровь не только на станции, но и вместе с коллегами в дни корпоративных акций".

После подписания соглашения стартовал первый день донорской акции и за несколько часов работы 80 человек сдали кровь, пополнив запасы донорского банка почти на 38 литров жизненно важных компонентов.