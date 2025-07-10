Служба крови и Самарское отделение Сбербанка пролонгировали соглашение о сотрудничестве

В рамках старта очередного донорского марафона состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития безвозмездного донорства сроком на 10 лет. Это уже второе подписанное соглашение между Службой крови и Самарским отделением Сбера на столь длительный срок — первое было подписано в 2015 году.
Соглашение направлено на развитие институтов социального партнерства, объединение усилий по развитию донорского движения как среди сотрудников компании, так и в регионе в целом, а также поддержку в вопросах обеспечения физического здоровья жителей Самарской области, нуждающихся в переливании донорской крови.
"Сегодня знаковый для всех нас день. Соглашение — логичное продолжение нашей многолетней совместной работы и стратегический шаг в развитии партнерства между бизнесом и здравоохранением. Осознавая жизненную необходимость развития донорства, Сбербанк видит в этом неотъемлемую часть своей корпоративной культуры и социальной ответственности. Искренне считаю, что сегодня мы подписываем не просто соглашение, а подтверждаем наше общее стремление делать добро. Давайте вместе продолжать это важное дело во имя жизни и здоровья жителей Самарской губернии!" — обратилась к участникам встречи с приветственным словом управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.
Сотрудничество Службы крови Самарской области со Сбербанком имеет уже солидную историю и впечатляющие результаты. За 13 лет партнерства на площадках компании было организовано более 140 дней донора, в рамках которых сотрудниками совершено более 13500 донаций, а это более 6500 литров крови. Более 4500 сотрудников Сбербанка стали донорами.
"Партнерство со Сбербанком — для нас гораздо больше, чем просто разовые акции. Это стратегический союз бизнеса и здравоохранения, нацеленный на одну из самых важных задач — спасение жизней жителей Самарской области. Мы высоко ценим сотрудников Сбера как мощный и, главное, надежный ресурс донорской помощи. Регулярное участие в корпоративных донорских днях — это реальная гарантия стабильных запасов жизненно необходимых компонентов крови для наших медицинских организаций. Именно в развитии донорства в нашем регионе мы видим уникальную точку единения. Оно стирает условные границы между бизнес-средой и системой здравоохранения, объединяя всех нас одной благородной целью — спасением человеческих жизней", — прокомментировал директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов.
Особые слова благодарности с обеих сторон прозвучали в адрес сотрудников — активных доноров компании, которые из года в год сдают кровь и вносят свой неоценимый вклад в общее дело. В числе награжденных — Аскар Аналиев, сдавший кровь и ее компоненты более 115 раз. В донорство его привела трагическая случайность — он стал свидетелем ДТП, в котором были пострадавшие. Однако с темой донорства он познакомился еще в детстве.
"Мои родители, проживая в небольшом селе Большечерниговского района, всегда, когда со станции приезжала выездная бригада медиков, находили время сдавать кровь. Мама первая в семье заложила традицию помогать людям. В студенческие годы она была волонтёром на различных мероприятиях и также донором. Вот так распорядилась судьба, что в 20 лет я тоже принял решение пойти по стопам родителей. Я мог сдавать чаще, так как перебрался в Самару. Через 6 лет я уже стал Почётным донором России. Придя работать в Сбер, с радостью стал частью донорского движения компании. Теперь сдаю кровь не только на станции, но и вместе с коллегами в дни корпоративных акций".
После подписания соглашения стартовал первый день донорской акции и за несколько часов работы 80 человек сдали кровь, пополнив запасы донорского банка почти на 38 литров жизненно важных компонентов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас