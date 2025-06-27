Выездная бригада врачей из Самарской области помогла более чем 3,5 тыс. жителей Снежного

В течение месяца в городе Снежный работала выездная бригада врачей из Самарской области. В состав команды вошли семь врачей-специалистов: два педиатра, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог и эндокринолог.

С 2022 г. правительство Самарской области в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежный оказывает подшефному городу всестороннюю поддержку. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики.

Социальная сфера остается безусловным приоритетом. Основной задачей медработников Самарской области является оказание медицинской помощи жителям Снежного. Так, в Центральной городской больнице медики самарского региона проводили амбулаторные приемы, а также консультировали пациентов в стационаре.

"Мы оказывали помощь в полном объеме: от профосмотров до консультаций по узким направлениям. Например, ЛОР осматривал бойцов с баротравмами после взрывов, давал рекомендации по дальнейшему лечению. Нас просили о помощи также после рабочего дня, и мы конечно, помогали", — рассказал руководитель выездной бригады, заместитель главврача Самарской городской больницы № 6 Сергей Боков.

Особенно остро в городе ощущается нехватка педиатров. Самарские специалисты взяли на себя значительную часть нагрузки: вели прием детей, в том числе малышей до года, проводили вакцинацию и профосмотры. "Пациенты были рады, что смогли получить консультации узких специалистов без необходимости ездить в другие города, — отметил Сергей Боков. — Наша помощь для них крайне важна".

В конце лета планируется выезд еще одной медицинской бригады для оказания помощи местным жителям.