Выездная бригада врачей из Самарской области помогла более чем 3,5 тыс. жителей Снежного

В течение месяца в городе Снежный работала выездная бригада врачей из Самарской области. В состав команды вошли семь врачей-специалистов: два педиатра, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог и эндокринолог.
С 2022 г. правительство Самарской области в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежный оказывает подшефному городу всестороннюю поддержку. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики.
Социальная сфера остается безусловным приоритетом. Основной задачей медработников Самарской области является оказание медицинской помощи жителям Снежного. Так, в Центральной городской больнице медики самарского региона проводили амбулаторные приемы, а также консультировали пациентов в стационаре.
"Мы оказывали помощь в полном объеме: от профосмотров до консультаций по узким направлениям. Например, ЛОР осматривал бойцов с баротравмами после взрывов, давал рекомендации по дальнейшему лечению. Нас просили о помощи также после рабочего дня, и мы конечно, помогали", — рассказал руководитель выездной бригады, заместитель главврача Самарской городской больницы № 6 Сергей Боков.
Особенно остро в городе ощущается нехватка педиатров. Самарские специалисты взяли на себя значительную часть нагрузки: вели прием детей, в том числе малышей до года, проводили вакцинацию и профосмотры. "Пациенты были рады, что смогли получить консультации узких специалистов без необходимости ездить в другие города, — отметил Сергей Боков. — Наша помощь для них крайне важна".
В конце лета планируется выезд еще одной медицинской бригады для оказания помощи местным жителям.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас