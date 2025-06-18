AI-помощник по здоровью от Сбера даст персональные рекомендации и разъяснения

AI-помощник в приложении "СберЗдоровье" освоил новые навыки: теперь он может подсказать, какие анализы нужно сдать, какие обследования пройти и к какому врачу обратиться. Об этом на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме рассказал Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка.

Искусственный интеллект анализирует жалобы и симптомы, предлагает конкретный план действий и объясняет, почему он дал именно такие советы. Персональные рекомендации сохраняются в электронной медицинской карте, чтобы врач мог их увидеть. Кроме того, AI-помощник отвечает на вопросы о здоровье, поясняет медицинские термины, интерпретирует результаты анализов, составляет план питания и тренировок. Он также находит инструкции к лекарствам, подбирает их аналоги, предупреждает о побочных эффектах и возможной несовместимости препаратов.

"Развитие цифровых технологий в медицине — это прежде всего забота о людях. Мы работаем, чтобы повысить продолжительность и качество жизни каждого человека. AI-помощник в приложении "СберЗдоровье" экономит время, помогает осознанно и системно заботиться о своём здоровье. При этом он не заменяет врача, не ставит диагнозы и не назначает медикаменты — это может делать только специалист", — отметил Сергей Жданов.

О начале работы AI-помощника по здоровью Сбер объявил в декабре 2024 года в ходе конференции AI Journey. Технологию разработали учёные Института AIRI и компания СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat. С момента запуска помощником воспользовались более 120 тысяч раз.