AI-помощник по здоровью от Сбера даст персональные рекомендации и разъяснения

AI-помощник в приложении "СберЗдоровье" освоил новые навыки: теперь он может подсказать, какие анализы нужно сдать, какие обследования пройти и к какому врачу обратиться. Об этом на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме рассказал Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка.
Искусственный интеллект анализирует жалобы и симптомы, предлагает конкретный план действий и объясняет, почему он дал именно такие советы. Персональные рекомендации сохраняются в электронной медицинской карте, чтобы врач мог их увидеть. Кроме того, AI-помощник отвечает на вопросы о здоровье, поясняет медицинские термины, интерпретирует результаты анализов, составляет план питания и тренировок. Он также находит инструкции к лекарствам, подбирает их аналоги, предупреждает о побочных эффектах и возможной несовместимости препаратов.
"Развитие цифровых технологий в медицине — это прежде всего забота о людях. Мы работаем, чтобы повысить продолжительность и качество жизни каждого человека. AI-помощник в приложении "СберЗдоровье" экономит время, помогает осознанно и системно заботиться о своём здоровье. При этом он не заменяет врача, не ставит диагнозы и не назначает медикаменты — это может делать только специалист", — отметил Сергей Жданов.
О начале работы AI-помощника по здоровью Сбер объявил в декабре 2024 года в ходе конференции AI Journey. Технологию разработали учёные Института AIRI и компания СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat. С момента запуска помощником воспользовались более 120 тысяч раз.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас