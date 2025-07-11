Подведены итоги реализации общественных проектов в ПФО и обозначены задачи на второе полугодие

В пятницу, 11 июля, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев в режиме видеоконференции провел окружное совещание, на котором были подведены итоги реализации государственной молодежной политики и общественных проектов Приволжского федерального округа в первой половине 2025 г. и обозначены задачи на второе полугодие.

В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Александр Тихонов — участник первого образовательного модуля федеральной программы "Время героев", курирующий в аппарате полпреда проекты военно-патриотической направленности, а также руководители региональных органов госвласти, отвечающие за реализацию молодежной политики, главные федеральные инспекторы.

Открывая совещание, Олег Машковцев выразил благодарность регионам и отметил, что в числе важных критериев результативности общественных проектов по-прежнему остается постоянное увеличение охвата ими детей и молодежи. "Общее количество участников общественных проектов в первом полугодии составило более 190 тыс. человек, что на 39 тыс. больше, чем в 2024 году за тот же период", — подчеркнул замполпреда.

Говоря о планах на второе полугодие 2025 г., заместитель полпреда Олег Машковцев остановился на флагманском проекте — Молодежном форуме "иВолга": "Форум "иВолга" — не просто окружное мероприятие. Это сильная содержательная платформа, важный инструмент формирования молодежной политики и одно из ключевых событий в федеральной линейке Росмолодежь.Форумы. Интерес молодых людей к проекту растет из года в год. Об этом свидетельствуют и результаты заявочной кампании: в текущем году свое желание принять участие в событии выразили более 28 тыс. граждан из 88 регионов Российской Федерации. Конкурс на место составил 20 человек".

На форуме пройдет два грантовых конкурса: первый — конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, второй — Росмолодежь.Гранты, где у каждого участника будет возможность подать заявку и получить до 1 млн рублей на реализацию своей инициативы.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание на форуме будет уделено теме сохранения исторической памяти и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В программе форума — мастер-классы от ведущих экспертов, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Участники будут распределены по семи тренинговым профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление".

Отдельно Олег Машковцев остановился на ключевых нововведениях окружных проектов.

В 2025 г. в Приволжском федеральном округе специально для работающей молодежи стартовал масштабный проект "МолоТ", объединяющий команды молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров отмечал значимость этого проекта как средства мотивации и общественного признания. Окружной финал "МолоТа" пройдет в Пермском крае — Молодежной столице России.

Кроме того, в октябре планируется запуск следующего сезона Интеллектуальных олимпиад. Для расширения географии проекта прорабатывается вопрос участия в финале школьной Олимпиады в марте 2026 г. ребят из регионов Уральского федерального округа по направлениям "Робототехника" и БПЛА.

Ключевая тематика фестиваля "ФормАрт" в этом году связана с Годом защитника Отечества в России. Среди тем, заданных для художников уличного искусства: "Образ Победы", "Герои нашего времени", "Героическое прошлое в искусстве", "Поколение победителей". Окружной финал проекта запланирован в августе в Кирове.

В своем выступлении замполпреда Александр Тихонов отметил, что военно-патриотическое воспитание молодежи является приоритетным направлением: "Регулирование вопросов государственной молодежной политики требует особого внимания, поскольку поступают новые вызовы как во внешней, так и во внутренней политике. Наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений".

Так, в регионах округа уже показали свою эффективность система кадетского образования "Кадетство", проекты "Гвардеец" и "Герои Отечества", деятельность военно-патриотических клубов и поисковых отрядов "Никто не забыт".

Активно планируется развивать и другие окружные проекты, направленные на патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие и самообразование детей и молодежи, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие спорта и культуры.