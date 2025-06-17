За неделю около 1500 жителей Самарской области сдали донорскую кровь

С 9 по 16 июня во всех регионах страны прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню донора.
16 июня мероприятия прошли во всех подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови. В этот день более 400 человек сдали кровь и ее компоненты в помощь нуждающимся в переливании донорской крови пациентам. Также 116 человек сдали кровь в рамках выездной донорской акции на базе поликлиники Новокуйбышевской больницы. Каждый донор получил подарок от Службы крови и партнеров мероприятия Самарского регионального отделения "Российский Красный Крест".
Ежегодно около 100 тыс. переливаний крови и ее компонентов осуществляется в медицинских организациях Самарской области. Благодаря донорам крови врачи могут спасать жизни новорожденных, матерей, пострадавших в ДТП, пациентов с хроническими и онкогематологическими заболеваниями.
За один день было заготовлено более 230 л жизненно важных компонентов, которые после лабораторного обследования на инфекции будут выданы в медицинские организации региона.
Также в преддверии главного донорского праздника на набережной состоялся забег-эстафета непрерывного бега на 24 часа, организованный совместно со Спортивным сообществом "ОТЦЫ". В нем приняли участие как доноры, так и бегуны-любители - всего около 60 человек. Общий километраж забега составил 786 км. Забег проходит второй год подряд и призван привлечь внимание к теме донорства крови и костного мозга, а также значимости здорового образа жизни.
"Спасибо всем участникам мероприятий, которые прошли в регионе в честь Всемирного дня донора. Важно не только сдавать кровь, но и продвигать идею донорства, привлекая к сдаче крови новых людей. Донорство помогает следить за состоянием здоровья, сдавать регулярно анализы в целях выявления и профилактики заболеваний. Становясь донором, вы не только помогаете другим, но и контролируете свое здоровье!" - отметил директор станции Сергей Кузнецов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас