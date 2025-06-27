Врач ВСК рассказал о вреде кальяна

Распространенное мнение о том, что курение кальяна безопаснее сигарет, является достаточно опасным заблуждением. Евгений Хайтович, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, врач-клинический фармаколог рассказывает, в чем заключается вред кальяна.

Кальян устроен таким образом, что при курении дым проходит через воду, но это не означает его очищение. Вода не задерживает большинство токсичных веществ: никотин, бензапирен, тяжелые металлы, оксид углерода — все они проникают в дыхательные пути курильщика. Более того, ароматизированные смеси часто содержат дополнительные химические добавки, усиливающие вред для здоровья.

Курение кальяна связано с повышенным риском заболеваний органов дыхания — от хронического бронхита до необратимой обструктивной болезни легких. При регулярном употреблении возрастает вероятность инфекций из-за общего мундштука и теплой, влажной среды — идеальной для бактерий и вирусов. При этом нередко игнорируется тот факт, что за одну кальян-сессию человек может вдыхать в 100–200 раз больше дыма, чем при выкуривании сигареты.

Онкологические риски также доказаны. Рак легких, ротовой полости, пищевода и мочевого пузыря — заболевания, связь с курением кальяна которых описана в ряде научных работ. Опасность увеличивается с частотой и длительностью употребления.

Сердечно-сосудистая система реагирует на кальян учащением пульса, повышением артериального давления и сосудистыми спазмами. У людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями и рисками это может спровоцировать обострение или осложнения.

Никотиновая зависимость развивается так же, как при курении обычных сигарет. Часто она подкрепляется социальным фактором — привычка "отдыхать с кальяном" становится рутиной, особенно среди молодежи. Формируется поведенческая зависимость, нередко сопровождаемая снижением мотивации к отказу.

Наконец, пассивное курение в кальянной или дома опасно для всех, кто находится рядом: в воздухе сохраняются вредные соединения, особенно при использовании углей.

"Кальян — это не безопасная альтернатива сигаретам, а реальный фактор риска, недооценка которого может дорого обойтись для вашего здоровья. Если привычка уже сформировалась, не стоит ждать последствий — обратитесь к врачу. Специалист поможет оценить степень зависимости и предложит индивидуальную стратегию отказа, включая как поведенческую поддержку, так и медикаментозную помощь при необходимости", — добавил Евгений Хайтович, врач-терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, врач-клинический фармаколог.