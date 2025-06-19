Жители Октябрьского района получают медицинскую помощь в отремонтированной больнице

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в терапевтическом отделении №3 Самарской городской больницы №4 провели капитальный ремонт. Создание новых условий важно не только для пациентов, но и для работы специалистов.
Капитальный ремонт завершен в мае текущего года. В здании выполнены общестроительные работы, заменены системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Во время ремонтных работ специалисты вели прием пациентов в соседнем здании.
"Теперь около 17 тыс. человек, распределенных по девяти терапевтическим участкам, будут получать медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в современных условиях. Для оптимизации процессов в отделении внедрены принципы бережливого производства. Обновили входную группу, регистратуру, приобрели новую мебель и установили навигацию. Изменений ждали и персонал, и пациенты", - отметила главный врач больницы Наталья Виктор.
В марте губернатор Вячеслав Федорищев передал больнице пять автомобилей Lada Granta, а в июне учреждение получило ГАЗ "Соболь" повышенной проходимости, оснащенный носилками.
Обновление Самарской городской больницы №4 продолжается. Ремонт терапевтического отделения №3 - часть большой модернизации. Два года назад по нацпроекту "Здравоохранение" обновили корпус на ул. Мичурина, 125. В 2024 г. во взрослое поликлиническое отделение на ул. Челюскинцев, 1 поставили цифровые рентген-аппарат и флюорографы. Обновленное отделение №4 на ул. Ново-Садовой, 181 откроют уже на следующей неделе.
Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В Самарской области до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас