Жители Октябрьского района получают медицинскую помощь в отремонтированной больнице

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в терапевтическом отделении №3 Самарской городской больницы №4 провели капитальный ремонт. Создание новых условий важно не только для пациентов, но и для работы специалистов.

Капитальный ремонт завершен в мае текущего года. В здании выполнены общестроительные работы, заменены системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Во время ремонтных работ специалисты вели прием пациентов в соседнем здании.

"Теперь около 17 тыс. человек, распределенных по девяти терапевтическим участкам, будут получать медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в современных условиях. Для оптимизации процессов в отделении внедрены принципы бережливого производства. Обновили входную группу, регистратуру, приобрели новую мебель и установили навигацию. Изменений ждали и персонал, и пациенты", - отметила главный врач больницы Наталья Виктор.

В марте губернатор Вячеслав Федорищев передал больнице пять автомобилей Lada Granta, а в июне учреждение получило ГАЗ "Соболь" повышенной проходимости, оснащенный носилками.

Обновление Самарской городской больницы №4 продолжается. Ремонт терапевтического отделения №3 - часть большой модернизации. Два года назад по нацпроекту "Здравоохранение" обновили корпус на ул. Мичурина, 125. В 2024 г. во взрослое поликлиническое отделение на ул. Челюскинцев, 1 поставили цифровые рентген-аппарат и флюорографы. Обновленное отделение №4 на ул. Ново-Садовой, 181 откроют уже на следующей неделе.

Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В Самарской области до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.



