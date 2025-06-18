Минздрав и частные медцентры организуют совместные диспансеризацию и периодические медосмотры работающих граждан

Министерство здравоохранения Самарской области и частные медицинские организации заключили первое в России соглашение о проведении диспансеризации и периодических медосмотров работающих граждан на предприятиях региона. Ранее частные медицинские организации проводили периодический медицинский осмотр сотрудников на территории предприятия, а потом их приглашали в медицинское учреждение по месту жительства для прохождения диспансеризации. Теперь эти осмотры будут проводиться одновременно и на предприятие вместе с частниками будет выезжать мобильная медицинская бригада государственного медицинского учреждения.

"Сегодня в приоритете профилактическая медицина. Наша основная задача - предотвратить развитие хронических неинфекционных заболеваний и их грозных осложнений. В зоне особого внимания - трудоспособное население и трудовые коллективы, - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Мы заключили соглашение о сотрудничестве с одной федеральной и пятью частными медицинскими организациями. Данный вид взаимодействия позволит сберечь время сотрудников предприятий, сэкономить средства на оплату периодического осмотра, и главное - обеспечить своевременное выявление заболеваний и факторов риска".

Среди частных медицинских учреждений: ООО "АсокмаМед", ООО "Медпрофи", ООО "ЭкспертПрофит", ООО "Фортуна", Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Самара", Самарский государственный медицинский университет.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях увеличены. В настоящее время свое здоровье на рабочих местах уже проверили более 100 тыс. жителей региона.