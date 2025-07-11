В нескольких селах Самарской области четвертый день нет воды

Со вторника, 8 июля, в селах Новая Вязовка, Кочетковский, Софинский, Карагай, Ленинский и Бутковский Красноармейского района полностью отсутствует водоснабжение. Это уже третье отключение за последние три месяца. Об этом сообщает "Московский Комсомолец в Самаре".
В администрации сообщили, что проблемы начались после укладки нового водопровода — с лета 2024 г. на участке постоянно происходят порывы.
Глава района пояснил: "Трубу за четыре дня чинили четыре раза, и теперь подрядчику направлено требование о повторной замене".
Ориентировочную дату подачи воды не сообщают.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!