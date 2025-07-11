В нескольких селах Самарской области четвертый день нет воды

Со вторника, 8 июля, в селах Новая Вязовка, Кочетковский, Софинский, Карагай, Ленинский и Бутковский Красноармейского района полностью отсутствует водоснабжение. Это уже третье отключение за последние три месяца. Об этом сообщает "Московский Комсомолец в Самаре".



В администрации сообщили, что проблемы начались после укладки нового водопровода — с лета 2024 г. на участке постоянно происходят порывы.

Глава района пояснил: "Трубу за четыре дня чинили четыре раза, и теперь подрядчику направлено требование о повторной замене".

Ориентировочную дату подачи воды не сообщают.