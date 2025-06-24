В Кинеле продолжается строительство новой поликлиники

Благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в Кинеле возводят новую поликлинику на 700 посещений в смену. Более 70 тыс. жителей Кинеля и Кинельского района будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
"Пятиэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров спроектировано с учетом современных требований для пациентов и медицинского персонала. Степень готовности составляет 20%", - рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
В современном здании разместят лечебно-профилактическое, диагностическое и стоматологическое отделения, а также клинико-диагностическую лабораторию. Оснастить поликлинику планируют новым оборудованием, которое существенно улучшит качество проведения исследований.
"Благодаря реализации нацпроекта и дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Продолжается строительство детской поликлиники в Самаре на 500 посещений в смену - сегодня степень готовности 60%, возводятся современные ФАПы. Всего до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения", - подчеркнул руководитель ведомства.
Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В этом году в поселках Энергия и Ауле Казахском (Кинельский район) будут возведены два фельдшерско-акушерских пункта, а также завершен капитальный ремонт врачебных амбулаторий в поселках Новый Сарбай, Чубовка, Богдановка и Алакаевка.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас