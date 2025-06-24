В Кинеле продолжается строительство новой поликлиники

Благодаря реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в Кинеле возводят новую поликлинику на 700 посещений в смену. Более 70 тыс. жителей Кинеля и Кинельского района будут получать медицинскую помощь в современных условиях.

"Пятиэтажное здание площадью 13 тысяч квадратных метров спроектировано с учетом современных требований для пациентов и медицинского персонала. Степень готовности составляет 20%", - рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В современном здании разместят лечебно-профилактическое, диагностическое и стоматологическое отделения, а также клинико-диагностическую лабораторию. Оснастить поликлинику планируют новым оборудованием, которое существенно улучшит качество проведения исследований.

"Благодаря реализации нацпроекта и дополнительно выделенным средствам из областного бюджета по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Продолжается строительство детской поликлиники в Самаре на 500 посещений в смену - сегодня степень готовности 60%, возводятся современные ФАПы. Всего до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения", - подчеркнул руководитель ведомства.

Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина. В этом году в поселках Энергия и Ауле Казахском (Кинельский район) будут возведены два фельдшерско-акушерских пункта, а также завершен капитальный ремонт врачебных амбулаторий в поселках Новый Сарбай, Чубовка, Богдановка и Алакаевка.