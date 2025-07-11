Геннадий Котельников: "ФАПы региона должны в полной мере соответствовать всем существующим нормам"

10 июля в Красноармейском районе состоялось выездное мероприятие комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике с целью осмотра территорий фельдшерско-акушерских пунктов и расположенных на них элементов благоустройства. В работе приняли участие председатель профильного комитета Анна Дубасова, заместитель председателя областного заксобрания Алексей Лескин, выпускник первого потока региональной программы профессиональной переподготовки "Школа героев" Сергей Алексеев, представители министерства здравоохранения Самарской области, администраций м.р. Красноармейский и сельских поселений.

Участники выездного мероприятия посетили три фельдшерско-акушерских пункта, возведенные в Красноармейском районе в прошлом году. По поручению главы региона Вячеслава Федорищева проводится мониторинг модульных объектов здравоохранения в части выполнения муниципальными образованиями работ по подключению объектов к инженерным сетям, благоустройству прилегающей территории и обеспечению подъездными и пешеходными путями.

Модульные здания ФАПов возводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" за счет средств федерального и областного бюджетов, а местные власти должны выполнить определенный комплекс работ. Именно они предоставляют земельный участок под размещение медицинского объекта, обеспечивают подъездные пути к нему и доступность для маломобильных групп населения, уличное освещение, ограждение и т.д.

В Андросовке, Колыбеловке и Дергачах, где побывали депутаты, работы по благоустройству территории выполнены не в полном объеме, отсутствует ограждение. В Колыбеловке нет даже асфальтированных дорожек к ФАПу.

Анна Дубасова подчеркнула, что модернизация первичного звена здравоохранения имеет особое значение для жителей сельских территорий: "Все три ФАПа хорошо оснащены, укомплектованы медицинским персоналом. Население получает медицинскую помощь в полном объеме. К сожалению, мы должны констатировать тот факт, что ни на одном из трех объектов благоустройство не выполнено в полном объеме. Когда начинается возведение ФАПа, предусматривается все: подведение коммуникаций, инженерной инфраструктуры, освещение, ограждение территории, подъездные пути и обеспечение доступности этого объекта. Задача муниципалитета - все эти работы выполнить, особенно учитывая, что в Красноармейском районе построено уже 12 ФАПов, в текущем году возводятся еще четыре".

Модернизация первичного звена здравоохранения - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В 2025 году в Самарской области планируется возвести более 60 модульных конструкций для оказания первичной медпомощи, в том числе 53 ФАПа.

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников отметил, что возведение фельдшерско-акушерских пунктов делает медицинскую помощь более доступной для жителей сельских районов и местные власти обязаны принимать самое деятельное участие в этой работе: "Каждый руководитель муниципалитета должен очень серьезно и ответственно отнестись к выполнению тех работ, которые находятся в зоне его ответственности. Это, например, благоустройство территории фельдшерско-акушерского пункта, обустройство подъездных путей, освещения. Депутаты нашего профильного комитета изучают ситуацию в целом по региону и готовят свои рекомендации. Из бюджета выделяются немалые средства для модернизации первичного звена, и все ФАПы должны в полной мере соответствовать всем существующим нормам".

Информацию об итогах выездного мероприятия решено направить в правительство региона.