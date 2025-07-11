16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Где живут счастливые?": в Самаре прошел премьерный показ фильма о заволжских монастырях В пос. Управленческий прошел крестный ход и праздник "Русский двор" В Самарскую область прибудет ковчег с мощами святителя Тихона В Софийском соборе Самары пройдет выставка, посвященная 100-летию со дня кончины святейшего патриарха Тихона Жителей и гостей Самары приглашают на концертную программу "Хранитель Церкви Русской"

Религия Общество

Покровский Александро-Чагринский женский монастырь отметит 140-летие

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 26 июля, состоится празднование 140-летия со дня утверждения Чагринского Покровского женского монастыря, который восстановлен и был вновь открыт в 2023 г. уже как Покровский Александро-Чагринский женский монастырь.

Монастырь стал известен после поступления в него протоиерея Александра Юнгерова, позднее причисленного к лику святых. Сейчас монастырь не только восстанавливает монастырское служение, но и ведет работу с молодежью, реализуя проект "Стартап Духа", а также ежегодно проводит фестиваль для молодежи "Сиреневые звоны в Чагринском".

В обитель будет принесена частица Святых мощей святителя Герасима Астраханского (Добросердова), прославленного в Соборе Симбирских и Сибирских святых, который 150 лет назад основал Чагринскую обитель в период своего управления Самарской епархией. В обители написан новый образ святителя Герасима.

В 9:00 начнется Праздничное Богослужение, которое возглавит Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, сослужить ему будет Епископ Кинельский и Безенчукский Софроний и Епископ Сызранский Антоний.

Для гостей  пройдет концерт, желающие ознакомятся с материалами выставки, посвященной открытию обители, пройдет презентация Патриаршей программы изучения Библии и Катехизаторского проекта "Библеисты Самарской земли", будет работать полевая кухня, пройдет мастер класс по колокольному звону, также все желающие смогут набрать воды из святого источника и приобрести монастырскую продукцию, будет организована экскурсия по монастырю.

Организатор мероприятия — Покровский Александро-Чагринский женский монастырь, соорганизатором выступает Администрация Красноармейского района, Союз журналистов Самарской области и другие общественные организации.

Празднование пройдет в Покровском Александро-Чагринском женском монастыре Кинельской епархии 26 июля, с 9:00- 13:00 по адресу: Самарская область, Красноармейский район, пос. Кировский, Покровский Александро-Чагринский женский монастырь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Фото на сайте

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3