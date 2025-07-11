Покровский Александро-Чагринский женский монастырь отметит 140-летие

В субботу, 26 июля, состоится празднование 140-летия со дня утверждения Чагринского Покровского женского монастыря, который восстановлен и был вновь открыт в 2023 г. уже как Покровский Александро-Чагринский женский монастырь.
Монастырь стал известен после поступления в него протоиерея Александра Юнгерова, позднее причисленного к лику святых. Сейчас монастырь не только восстанавливает монастырское служение, но и ведет работу с молодежью, реализуя проект "Стартап Духа", а также ежегодно проводит фестиваль для молодежи "Сиреневые звоны в Чагринском".
В обитель будет принесена частица Святых мощей святителя Герасима Астраханского (Добросердова), прославленного в Соборе Симбирских и Сибирских святых, который 150 лет назад основал Чагринскую обитель в период своего управления Самарской епархией. В обители написан новый образ святителя Герасима.
В 9:00 начнется Праздничное Богослужение, которое возглавит Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, сослужить ему будет Епископ Кинельский и Безенчукский Софроний и Епископ Сызранский Антоний.
Для гостей пройдет концерт, желающие ознакомятся с материалами выставки, посвященной открытию обители, пройдет презентация Патриаршей программы изучения Библии и Катехизаторского проекта "Библеисты Самарской земли", будет работать полевая кухня, пройдет мастер класс по колокольному звону, также все желающие смогут набрать воды из святого источника и приобрести монастырскую продукцию, будет организована экскурсия по монастырю.
Организатор мероприятия — Покровский Александро-Чагринский женский монастырь, соорганизатором выступает Администрация Красноармейского района, Союз журналистов Самарской области и другие общественные организации.
Празднование пройдет в Покровском Александро-Чагринском женском монастыре Кинельской епархии 26 июля, с 9:00- 13:00 по адресу: Самарская область, Красноармейский район, пос. Кировский, Покровский Александро-Чагринский женский монастырь.
Последние комментарии
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