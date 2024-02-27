Мусульманская организация через суд добилась права на мечеть в Самаре

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление местной мусульманской религиозной организации "Имени Хусаина" о признании права собственности на мечеть на Кряжском шоссе, 2-а. С соответствующим иском к городскому департаменту градостроительства, мэрии и администрации Куйбышевского района организация обратилась еще летом прошлого года.

Согласно материалам КАД ВАС, из числа ответчиков против удовлетворения требований выступил только департамент градостроительства, мотивировав свою позицию тем, что истцом не предъявлены доказательства принятия надлежащих мер к легализации спорной постройки. Представители администрации Самары в отзыве указали, что оставляют вопрос на усмотрение суда.

Как следует из определения суда, религиозной организации еще в ноябре 1992 года был предоставлен в собственность земельный участок на Кряжском шоссе, 2-а, а также выдано разрешение на строительство мечети. Истец построил здание за счет собственных сил и средств и подключил к инженерным коммуникациям. В 2006 году в рамках инвентаризации было установлено, что площадь мечети составляет 257,6 кв. м. На кадастровый учет здание было поставлено в январе 2020 года.

В рамках судебного разбирательства была проведена экспертиза, по результатам которой установлено, что здание мечети соответствует действующим градостроительным нормам и правилам, строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам, а также требованиям пожарной безопасности.