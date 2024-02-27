Мусульманская организация через суд добилась права на мечеть в Самаре

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление местной мусульманской религиозной организации "Имени Хусаина" о признании права собственности на мечеть на Кряжском шоссе, 2-а. С соответствующим иском к городскому департаменту градостроительства, мэрии и администрации Куйбышевского района организация обратилась еще летом прошлого года.
Согласно материалам КАД ВАС, из числа ответчиков против удовлетворения требований выступил только департамент градостроительства, мотивировав свою позицию тем, что истцом не предъявлены доказательства принятия надлежащих мер к легализации спорной постройки. Представители администрации Самары в отзыве указали, что оставляют вопрос на усмотрение суда.
Как следует из определения суда, религиозной организации еще в ноябре 1992 года был предоставлен в собственность земельный участок на Кряжском шоссе, 2-а, а также выдано разрешение на строительство мечети. Истец построил здание за счет собственных сил и средств и подключил к инженерным коммуникациям. В 2006 году в рамках инвентаризации было установлено, что площадь мечети составляет 257,6 кв. м. На кадастровый учет здание было поставлено в январе 2020 года.
В рамках судебного разбирательства была проведена экспертиза, по результатам которой установлено, что здание мечети соответствует действующим градостроительным нормам и правилам, строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам, а также требованиям пожарной безопасности.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.