16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарскую область прибудет ковчег с мощами святителя Тихона В Софийском соборе Самары пройдет выставка, посвященная 100-летию со дня кончины святейшего патриарха Тихона Жителей и гостей Самары приглашают на концертную программу "Хранитель Церкви Русской" "Мало научить - нужно воспитать": юбилей храма Святой Татьяны при СамГТУ Православная школа в Тольятти стала уникальным образовательным и духовно-культурным центром

Религия Общество

В Самарскую область прибудет ковчег с мощами святителя Тихона

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 159
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 29 по 30 июня в Софийском соборе Самары будет находиться ковчег с мощами Святителя Тихона, патриарха Московского и Всероссийского, из Донского монастыря. В этом году отмечается 100-летие со дня его блаженной кончины, и во всех епархиях Русской Православной Церкви проводятся мероприятия в память о нем.

Начало Крестного хода с мощами Святителя Тихона по епархиям Русской Православной Церкви благословил Святейший Патриарх Кирилл.

Святыня посетит не менее 90 крупных городов России и Белоруссии. В Самарскую область святыня прибудет из Ульяновска и затем проследует в Саратов.

В Самаре ковчег с мощами Святителя Тихона будет находиться в Софийском соборе (ул. Соколова, 1а).

Поклониться святыне можно будет:

  • 29 июня с 9:00 до 20:00;
  • 30 июня с 8:00 до 18:30;
  • молебны с акафистом в 12:00 и в 15:00.

Принесение мощей во всех городах сопровождается торжественными мероприятиями. В Самаре 29 июня в 13:00 в зале торжественных собраний Софийского собора состоится концертная программа "Хранитель Церкви Русской". Она подготовлена при содействии Самарской епархии Русской Православной Церкви и правительства Самарской области. Вход свободный.

Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда "Царьград".

Патриарх Тихон стал одиннадцатым патриархом, избранным на поместном соборе православной российской церкви 1917-1918 годов. Оставаясь на патриаршем престоле до самой своей кончины 7 апреля 1925 года, святейший Патриарх Тихон неоднократно подвергался уголовному преследованию, арестам и покушениям.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Фото на сайте

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6