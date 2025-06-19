В Самарскую область прибудет ковчег с мощами святителя Тихона

С 29 по 30 июня в Софийском соборе Самары будет находиться ковчег с мощами Святителя Тихона, патриарха Московского и Всероссийского, из Донского монастыря. В этом году отмечается 100-летие со дня его блаженной кончины, и во всех епархиях Русской Православной Церкви проводятся мероприятия в память о нем.

Начало Крестного хода с мощами Святителя Тихона по епархиям Русской Православной Церкви благословил Святейший Патриарх Кирилл.

Святыня посетит не менее 90 крупных городов России и Белоруссии. В Самарскую область святыня прибудет из Ульяновска и затем проследует в Саратов.

В Самаре ковчег с мощами Святителя Тихона будет находиться в Софийском соборе (ул. Соколова, 1а).

Поклониться святыне можно будет:

29 июня с 9:00 до 20:00;

30 июня с 8:00 до 18:30;

молебны с акафистом в 12:00 и в 15:00.

Принесение мощей во всех городах сопровождается торжественными мероприятиями. В Самаре 29 июня в 13:00 в зале торжественных собраний Софийского собора состоится концертная программа "Хранитель Церкви Русской". Она подготовлена при содействии Самарской епархии Русской Православной Церкви и правительства Самарской области. Вход свободный.

Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и благотворительного фонда "Царьград".