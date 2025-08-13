Епископ Феодосий: первая и главная задача - приводить людей к Богу

В среду, 13 августа, епископ Самарский и Новокуйбышевский, глава Самарской митрополии с 24 июля 2025 года Феодосий (Сергей Владиславович Чащин) встретился с журналистами. Он рассказал о своем жизненном пути и о служении, поделился впечатлениями о Самаре и музыкальными предпочтениями, а в завершение сказал пастырское слово о важности покаяния на пути к Богу.

Епископ Феодосий осматривается на новом месте службы: встречается со священниками и представителями власти в регионе, планирует взаимодействие с руководителями религиозных организаций и Общественной палатой Самарской области. Он замечает, где надо улучшить и отмечает уникальность Самарской области - например, наличие детских епархиальных образовательных центров.

Деятельность своего предшественника не критикует - "много потрудился, много храмов построил" - и в то же время не превозносит.

Руководство епархией и организационные задачи - не первоочередное в его работе. "Первая и главная задача и у священника, и у архиерея - приводить людей к Богу. Все, что делается, должно служить этой задаче", - подчеркнул он на пресс-конференции.

Епископ уже ведет службы. Так, 12 августа, в престольный праздник храма в честь Собора Самарских Святых, он служил Божественную Литургию. Новый управляющий Самарской митрополией обладает музыкальным образованием и хорошим слухом, поэтому обратил внимание на грамотных самарских регентов. Выяснилось, что священнику не чужда и мирская музыка: мелодичная, классическая, композиции 1990-х, а также советский рок, где он особо выделяет группу "Кино".

Епископа вдохновляет и поддерживает не только музыка, но и классическая русская литература, а также примеры преподобных Сергия и Феодосия Киево-Печерского, в честь которого его постригли. Правильно настроиться и правильно воспринимать ситуацию помогают жития святых, напоминающие о том, что дело жизни монаха - идти к Христу, а остальное приложится.

Отвечая на вопрос Волга Ньюс о том, отразится ли на верующих смена священной власти, епископ Феодосий заверил: для верующих ничего не меняется. "Церковная жизнь - как большой корабль, его на 180 градусов повернуть - это достаточно серьезно, и я не собираюсь такими вещами заниматься. Мое имя будет возноситься во всех храмах, и все священники будут молиться за меня как за митрополита. Поэтому обо мне узнают все прихожане. Стоит ли им ожидать изменений? Не стоит. Я трудился в других епархиях, нормально находил общий язык со священниками. Поэтому, думаю, все будет хорошо".

В продолжение ответа епископ продемонстрировал чувство юмора. "У меня как у архиерея есть специальный посох - знак власти. Он не только чтобы опираться, но иногда использовать и в воспитательных целях. Я им стараюсь не сильно пользоваться, мы немножко в другое время живем", - пошутил глава митрополии.

В обсуждении затронули вопросы, связанные с поведением мигрантов в России. Епископ Феодосий считает, что люди едут в нашу страну не для того, чтобы нарушать закон, а чтобы строить свою жизнь. По его мнению, надо, чтобы они соблюдали наши законы и входили в нашу культуру, тогда и не будет болезненных ситуаций и проблемных вопросов, а будет мирное сосуществование разных народов.

Впечатления от Самары у нового епископа очень хорошие. "Красивый город, очень красивые исторические здания, набережная, большие красивые храмы, достаточно новые по сравнению с другими регионами. Встречаюсь со священниками, и много встреч еще предстоит. Думаю, хорошее впечатление будет углубляться", - признался епископ журналистам.