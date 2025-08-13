16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Епископ Феодосий: первая и главная задача - приводить людей к Богу РПЦ сменила митрополита Самарского и Новокуйбышевского "Где живут счастливые?": в Самаре прошел премьерный показ фильма о заволжских монастырях В пос. Управленческий прошел крестный ход и праздник "Русский двор" В Самарскую область прибудет ковчег с мощами святителя Тихона

Религия Общество

Епископ Феодосий: первая и главная задача - приводить людей к Богу

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 13 августа, епископ Самарский и Новокуйбышевский, глава Самарской митрополии с 24 июля 2025 года Феодосий (Сергей Владиславович Чащин) встретился с журналистами. Он рассказал о своем жизненном пути и о служении, поделился впечатлениями о Самаре и музыкальными предпочтениями, а в завершение сказал пастырское слово о важности покаяния на пути к Богу.

Фото: автора

Епископ Феодосий осматривается на новом месте службы: встречается со священниками и представителями власти в регионе, планирует взаимодействие с руководителями религиозных организаций и Общественной палатой Самарской области. Он замечает, где надо улучшить и отмечает уникальность Самарской области - например, наличие детских епархиальных образовательных центров.

Деятельность своего предшественника не критикует - "много потрудился, много храмов построил" - и в то же время не превозносит. 

Руководство епархией и организационные задачи - не первоочередное в его работе. "Первая и главная задача и у священника, и у архиерея - приводить людей к Богу. Все, что делается, должно служить этой задаче", - подчеркнул он на пресс-конференции. 

Епископ уже ведет службы. Так, 12 августа, в престольный праздник храма  в честь Собора Самарских Святых, он служил Божественную Литургию. Новый управляющий Самарской митрополией обладает музыкальным образованием и хорошим слухом, поэтому обратил внимание на грамотных самарских регентов. Выяснилось, что священнику не чужда и мирская музыка: мелодичная, классическая, композиции 1990-х, а также советский рок, где он особо выделяет группу "Кино".

Епископа вдохновляет и поддерживает не только музыка, но и классическая русская литература, а также примеры преподобных Сергия и Феодосия Киево-Печерского, в честь которого его постригли. Правильно настроиться и правильно воспринимать ситуацию помогают жития святых, напоминающие о том, что дело жизни монаха - идти к Христу, а остальное приложится.  

Отвечая на вопрос Волга Ньюс о том, отразится ли на верующих смена священной власти, епископ Феодосий заверил: для верующих ничего не меняется. "Церковная жизнь - как большой корабль, его на 180 градусов повернуть - это достаточно серьезно, и я не собираюсь такими вещами заниматься. Мое имя будет возноситься во всех храмах, и все священники будут молиться за меня как за митрополита. Поэтому обо мне узнают все прихожане. Стоит ли им ожидать изменений? Не стоит. Я трудился в других епархиях, нормально находил общий язык со священниками. Поэтому, думаю, все будет хорошо". 

В продолжение ответа епископ продемонстрировал чувство юмора. "У меня как у архиерея есть специальный посох - знак власти. Он не только чтобы опираться, но иногда использовать и в воспитательных целях. Я им стараюсь не сильно пользоваться, мы немножко в другое время живем", - пошутил глава митрополии. 

В обсуждении затронули вопросы, связанные с поведением мигрантов в России. Епископ Феодосий считает, что люди едут в нашу страну не для того, чтобы нарушать закон, а чтобы строить свою жизнь. По его мнению, надо, чтобы они соблюдали наши законы и входили в нашу культуру, тогда и не будет болезненных ситуаций и проблемных вопросов, а будет мирное сосуществование разных народов. 

Впечатления от Самары у нового епископа очень хорошие. "Красивый город, очень красивые исторические здания, набережная, большие красивые храмы, достаточно новые по сравнению с другими регионами. Встречаюсь со священниками, и много встреч еще предстоит. Думаю, хорошее впечатление будет углубляться", - признался епископ журналистам.  

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Елизавета Коркина 11 марта 2023 13:57 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

Олег Иванов 29 апреля 2021 15:05 Власти Самары требуют сноса молельного дома протестантов

Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?

Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Фото на сайте

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

Самарцы окунулись в Волгу на Крещение

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31