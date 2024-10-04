В Самаре на месте автостанции начали строить церковь: видео

Строительные работы на месте автостанции МП "Пассажиравтотранс" на пересечении ул. Авроры и Гаражной набрали обороты. Что происходит на площадке, снял на видео самарский блоге Евгений Щекин.
Судя по видео, в вырытом рядом со зданием управления котловане сделали фундамент, началось возведение стен. Очертания строения напоминают церковь.
Да и в принципе уже известно, что мэрия передала автостанцию Русской православной церкви — "по договору безвозмездного временного пользования для осуществления деятельности, предусмотренной уставом". А на общественные обсуждения выносили вопрос религиозного использования площадки. Скоро должны быть опубликованы результаты.
Здание управления бывшей автостанции ремонтируют. Там заменили окна, стены обшили. Сейчас рабочие делают крышу.
Также у здания управления появился пристрой. Для него монтируют крышу в виде купола.
"Пассажиравтотранс" был единственным муниципальным автобусным перевозчиком. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Автопарк передали в аренду ООО "СамараАвтоГаз". Компания начала обслуживать муниципальные автобусные маршруты и делает это до сих пор. Перевозчика связывали с бизнесменом, бывшим министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области и депутатом губернской думы Алексеем Ушамирским. В 2021 году компания перешла под контроль московского перевозчика "Ранд-Транс". Учредителями организации значатся физические лица — Александр Судаков и Усман Джамбулатов. "Пассажиравтотранс" же ликвидируют до конца 2024 года.