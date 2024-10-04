В Самаре на месте автостанции начали строить церковь: видео

Строительные работы на месте автостанции МП "Пассажиравтотранс" на пересечении ул. Авроры и Гаражной набрали обороты. Что происходит на площадке, снял на видео самарский блоге Евгений Щекин.

Судя по видео, в вырытом рядом со зданием управления котловане сделали фундамент, началось возведение стен. Очертания строения напоминают церковь.

Да и в принципе уже известно, что мэрия передала автостанцию Русской православной церкви — "по договору безвозмездного временного пользования для осуществления деятельности, предусмотренной уставом". А на общественные обсуждения выносили вопрос религиозного использования площадки. Скоро должны быть опубликованы результаты.

Здание управления бывшей автостанции ремонтируют. Там заменили окна, стены обшили. Сейчас рабочие делают крышу.

Также у здания управления появился пристрой. Для него монтируют крышу в виде купола.