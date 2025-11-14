В Самаре пройдет крестный ход от Софийского храма до часовни Алексия Московского

В пятницу, 21 ноября, в пятницу, Самара отметит один из великих православных праздников — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В этот день после торжественного богослужения состоится крестный ход.

Праздничные мероприятия начнутся с Божественной литургии в 9:00 в храме святой Софии Премудрости Божией. Возглавит службу митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий в сослужении архиереев Самарской митрополии.

После окончания литургии, в 11:30, от храма святой Софии начнется крестный ход. Молитвенное шествие проследует до часовни святителя Алексия Московского, которая является одним из символичных мест Самары.

Архистратиг Михаил почитается Церковью как главный воин-защитник в битве добра со злом и небесный покровитель воинов. В этот день верующие традиционно молятся о заступничестве для себя, своих семей и всех защитников Отечества.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к молитвенному торжеству и просят участников учитывать погодные условия, а также заблаговременно прибывать к месту сбора.

Краткая программа Божественной литургии и крестного хода в день памяти Архистратига Михаила:

Когда: 21 ноября 2025 года.

Время: 9.00, начало Литургии в храме святой Софии Премудрости Божией (г. Самара, ул. Соколова, 1А).

Время: 11.30, начало Крестного хода от храма святой Софии Премудрости Божией до часовни святителя Алексия Московского.