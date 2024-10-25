Бывший самарский чиновник возглавил епархию в Курской области

Епископ Бронницкий Феогност (в миру Денис Ильницкий), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси получил вакантную кафедру Щигровской епархии в Курской митрополии. Решение было принято 24 октября 2024 г. на заседании Священного Синода Русской православной церкви.

Денис Ильницкий родился 10 июля 1987 г. в п. Южный Аламышик Андижанской области Узбекской ССР. Впоследствии семья переехала в с. Богатое Самарской области. В 2004–2009 гг. учился на юридическом факультете Самарского государственного университета, окончил аспирантуру.

В 2008–2018 гг. работал в администрации губернатора Самарской области, где занимал должности руководителя управления правовой экспертизы, заместителя руководителя департамента государственного управления. С 2011 по 2023 г. преподавал у Самарском университете на кафедре государственного и административного права.

Заочно обучался в Самарской духовной семинарии, а затем в Московской духовной академии.

В 2018 г. Денис Ильницкий поступил в Никольский мужской монастырь в с. Богатое. В 2018–2023 годы — председатель отдела по взаимодействию Церкви и общества Кинельской епархии, секретарь епархиального суда. В 2019 г. был пострижен в иночество и рукоположен в сан диакона. В 2022 г. был пострижен в монашество с именем Феогност в честь святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.

В 2023 г. он перешел в клир Одинцовской епархии. Был клириком архиерейского подворья храма Всех святых Соловецких села Бушарино.

В мае 2024 г. был избран викарием Патриарха Московского и всея Руси с титулом "Бронницкий". 7 июня 2024 г. был возведен в сан архимандрита. 25 июня был наречен во епископа Бронницкого.