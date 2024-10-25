Бывший самарский чиновник возглавил епархию в Курской области

Епископ Бронницкий Феогност (в миру Денис Ильницкий), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси получил вакантную кафедру Щигровской епархии в Курской митрополии. Решение было принято 24 октября 2024 г. на заседании Священного Синода Русской православной церкви.
Денис Ильницкий родился 10 июля 1987 г. в п. Южный Аламышик Андижанской области Узбекской ССР. Впоследствии семья переехала в с. Богатое Самарской области. В 2004–2009 гг. учился на юридическом факультете Самарского государственного университета, окончил аспирантуру.
В 2008–2018 гг. работал в администрации губернатора Самарской области, где занимал должности руководителя управления правовой экспертизы, заместителя руководителя департамента государственного управления. С 2011 по 2023 г. преподавал у Самарском университете на кафедре государственного и административного права.
Заочно обучался в Самарской духовной семинарии, а затем в Московской духовной академии.
В 2018 г. Денис Ильницкий поступил в Никольский мужской монастырь в с. Богатое. В 2018–2023 годы — председатель отдела по взаимодействию Церкви и общества Кинельской епархии, секретарь епархиального суда. В 2019 г. был пострижен в иночество и рукоположен в сан диакона. В 2022 г. был пострижен в монашество с именем Феогност в честь святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.
В 2023 г. он перешел в клир Одинцовской епархии. Был клириком архиерейского подворья храма Всех святых Соловецких села Бушарино.
В мае 2024 г. был избран викарием Патриарха Московского и всея Руси с титулом "Бронницкий". 7 июня 2024 г. был возведен в сан архимандрита. 25 июня был наречен во епископа Бронницкого.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.