"Может так и выглядит рай": на выставку в Самару приехал православный блогер

7 апреля в ВК "Экспо-Волга" открылась православная ярмарка-выставка "Благословенная Самара". Гости выставки смогли заказать требы в монастырях по всей стране и за ее пределами, приложиться к частицам святых и пообщаться с популярным блогером Серафимом Сашлиевым, автором одноименного религиозного ютуб-канала.

Выставка "Благословенная Самара", по традиции, открывается весной - в пору возрождения. Здесь представлены натуральные и полезные продукты, в большинстве случаев это продукция, изготовленная при монастырях. Покупая такие товары, человек помогает приходу, а также соприкасается с отдаленным святым местом.

Фермерские хозяйства, монастырские подворья и пасеки привезли на выставку оливу, специи, рыбу, целебный мед, орехи, чай, халву и другие сладости к праздничному столу - эта продукция просто недоступна в обычных магазинах.

Пища духовная - молитвы за близких, заказанные в разных монастырях, своеобразное удаленное паломничество для современных занятых людей. Как отметила свечница Галина из Свято-Покровского мужского монастыря: "Ярмарка есть праздник души, не случайно мы здесь в чудесный праздник Благовещение. У людей просто может не быть возможности приехать к нам, но благодаря таким мероприятиям мы делаем добро друг другу!"

Гостем мероприятия в этом году стал Серафим Сашлиев, автор одноименного религиозного ютуб-канала, отличающегося простотой и открытостью. Девиз журналиста - "Нужно делать контент, понятный абсолютно всем, независимо от вероисповедания - нужно сравнивать и, может быть, предложить им православие".

Молодой человек сильно удивился тому, сколько людей пришло на встречу. Юные зрители "закидали" его провокационными вопросами о "закулисье", а взрослое поколение с удивлением открыло для себя новый вид контента.

Чудеса спасения, внутренний диалог с Богом, "Симпсоны" как досуг в большой верующей семье, родительская забота, тяготы поста, современная журналистская деятельность, духовные семинарии и многие другие темы были затронуты в ходе бурной беседы под четким контролем самарских священнослужителей.

Сам Серафим Сашлиев отметил : "Батюшка, вы хотя и в гражданском, но мы вас все равно узнали". План лекций разработал отец Максим Соколов, клирик Кирилло-Мефодиевского собора. До священнического служения отец Максим имел опыт работы клиническим психологом. Он тоже неоднократно участвовал в съемках на канале Серафима (например, выпуск с музыкантом Бастой, который, кстати, финансово поддерживает деятельность журналиста).

В Самаре также прозвучал анонс следующего проекта на канале - он будет посвящен психологии и православию. К слову, в его выпусках ничего не "вырезается", а гости приходят добровольно и бесплатно, именно в том и заключается уникальность.

Центральной святыней выставки стал мощевик с частицами мощей целителей: Святителя Луки Крымского и Великомученика Пантелеимона. Святитель Лука Крымский - один из самых любимых святых, к которому обращаются в трудных ситуациях, а Святой Пантелеимон - не только целитель, но и покровитель учащихся.

Серафим Сашлиев поделился своими впечатлениями от самарского гостеприимства: "Кто знает, может быть, именно так и выглядит рай - везде ходят добрые батюшки, всех благословляют, а столы ломятся от полезностей?"