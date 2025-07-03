"Где живут счастливые?": в Самаре прошел премьерный показ фильма о заволжских монастырях

В кинотеатре "Вертикаль" в среду, 2 июля, состоялся премьерный показ документального фильма "Где живут счастливые?", посвященного истории заволжских монастырей и духовному возрождению села Подгоры. Фильм стал пилотным в новой рубрике телеканала "Самара-ГИС", которую ведет журналист Надежда Космирова.
Фильм — это не просто хроника событий, это погружение в мир паломничества, таинств монашеской жизни и самоотверженных людей, посвятивших себя служению Богу и восстановлению духовных святынь.
Для Надежды Космировой эта работа — личная история. Обретя веру в непростой период своей жизни, она нашла в ней "путеводную звезду" и в профессии. Символично, что именно на премьере Ирина Цветкова, председатель Союза журналистов Самарской области, вручила Надежде удостоверение, официально подтвердив ее профессиональный статус.
В центре повествования — первые настоятели женского и мужского монастырей в селе Подгоры: муж и жена, батюшка и матушка, люди науки, талантливые и светлые. Казалось, они не смогут жить друг без друга, но семья Шестунов нашла в себе силы совершить монашеский постриг. Любовь к Богу для них была превыше всего.
Архимандрит Георгий и игуменья Анастасия получили благословение митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия на восстановление разрушенных храмов. По словам нынешней настоятельницы женского монастыря игуменьи Нины, богослужения начались еще до завершения реконструкции. Сейчас трудно представить, в каком бедственном состоянии был храм до начала работ.
Архимандрита Георгия многократно вспоминали в зрительском зале, для многих он стал помощником в духовном становлении. Каждому говорил нужные слова, видел в людях божью благодать и не замечал плохого. Будучи человеком науки, тщательно готовился к каждой проповеди. "Каждый ощущал себя особенным для Архимандрита Георгия, а он, в свою очередь, навсегда занял особое место в наших сердцах", — вспоминала Анна Лашкина, врач, телеведущая, участница фильма.
Игуменья Анастасия обладала прекрасным голосом и талантом стихосложения, через всю картину красной нитью проходят её песнопения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий неоднократно отмечал завораживающий голос первой настоятельницы женского монастыря.
Где же живут счастливые? Этот вопрос становится ответом для каждого, кто побывал в паломнической поездке. Надежда встретила на своем пути множество интересных людей, от архитекторов до журналистов. Судьба свела её с еще одним человеком сильной воли — монахиней Иосафой, которая по благословению митрополита Сергия стала духовным наставником Надежды, чтобы та "не свернула с пути православной журналистики".
Монахиня Иосафа последние годы жизни несмотря на болезнь продолжала заниматься благотворительной деятельностью, организовывать мероприятия и сообщества для детей. "Ребята бежали сломя голову к ней на встречу", — вспоминала Надежда Космирова.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.