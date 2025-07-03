"Где живут счастливые?": в Самаре прошел премьерный показ фильма о заволжских монастырях

В кинотеатре "Вертикаль" в среду, 2 июля, состоялся премьерный показ документального фильма "Где живут счастливые?", посвященного истории заволжских монастырей и духовному возрождению села Подгоры. Фильм стал пилотным в новой рубрике телеканала "Самара-ГИС", которую ведет журналист Надежда Космирова.

Фильм — это не просто хроника событий, это погружение в мир паломничества, таинств монашеской жизни и самоотверженных людей, посвятивших себя служению Богу и восстановлению духовных святынь.

Для Надежды Космировой эта работа — личная история. Обретя веру в непростой период своей жизни, она нашла в ней "путеводную звезду" и в профессии. Символично, что именно на премьере Ирина Цветкова, председатель Союза журналистов Самарской области, вручила Надежде удостоверение, официально подтвердив ее профессиональный статус.

В центре повествования — первые настоятели женского и мужского монастырей в селе Подгоры: муж и жена, батюшка и матушка, люди науки, талантливые и светлые. Казалось, они не смогут жить друг без друга, но семья Шестунов нашла в себе силы совершить монашеский постриг. Любовь к Богу для них была превыше всего.

Архимандрит Георгий и игуменья Анастасия получили благословение митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия на восстановление разрушенных храмов. По словам нынешней настоятельницы женского монастыря игуменьи Нины, богослужения начались еще до завершения реконструкции. Сейчас трудно представить, в каком бедственном состоянии был храм до начала работ.

Архимандрита Георгия многократно вспоминали в зрительском зале, для многих он стал помощником в духовном становлении. Каждому говорил нужные слова, видел в людях божью благодать и не замечал плохого. Будучи человеком науки, тщательно готовился к каждой проповеди. "Каждый ощущал себя особенным для Архимандрита Георгия, а он, в свою очередь, навсегда занял особое место в наших сердцах", — вспоминала Анна Лашкина, врач, телеведущая, участница фильма.

Игуменья Анастасия обладала прекрасным голосом и талантом стихосложения, через всю картину красной нитью проходят её песнопения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий неоднократно отмечал завораживающий голос первой настоятельницы женского монастыря.

Где же живут счастливые? Этот вопрос становится ответом для каждого, кто побывал в паломнической поездке. Надежда встретила на своем пути множество интересных людей, от архитекторов до журналистов. Судьба свела её с еще одним человеком сильной воли — монахиней Иосафой, которая по благословению митрополита Сергия стала духовным наставником Надежды, чтобы та "не свернула с пути православной журналистики".

Монахиня Иосафа последние годы жизни несмотря на болезнь продолжала заниматься благотворительной деятельностью, организовывать мероприятия и сообщества для детей. "Ребята бежали сломя голову к ней на встречу", — вспоминала Надежда Космирова.