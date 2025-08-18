В Красноармейском районе в ДТП с двумя авто пострадала женщина

В воскресенье, 17 августа, в Красноармейском районе на 33 км автодороги "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" из-за столкновения "Мазды" и "Гранты" пострадала пассажир отечественного авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 10:50 25-летний водитель за рулем Mazda3 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю LADA Granta под управлением 37-летнего водителя, движущегося по главной автодороге от села Пестравка в сторону Самары. Машины столкнулись. В итоге пострадала пассажир "Гранты" — 41-летняя женщина. Ее доставили в больницу.